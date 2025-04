Descalabro europeo: el Real Madrid firma su peor Champions con Carlo Ancelotti en los banquillos

El Real Madrid se despidió este miércoles de la UEFA Champions League tras caer eliminado en los cuartos de final frente al Arsenal, en una eliminatoria que deja más dudas que certezas y que supone el peor rendimiento del equipo en Europa con Carlo Ancelotti como entrenador. El Santiago Bernabéu fue testigo de una actuación gris, sin plan de juego definido y con un conjunto que pareció rendirse demasiado pronto ante un rival mucho más organizado y competitivo. Todo un descalabro.



La derrota por 1-2 (1-5 en el global) ante los 'gunners' no solo cerró las puertas a unas semifinales que el club blanco había convertido casi en rutina -acumulaba cuatro seguidas desde 2020-, sino que pone fin también al sueño del triplete. El mazazo ha sido mayor por la forma en la que se produjo: sin el carácter ni la determinación que históricamente han caracterizado las grandes noches europeas del Real Madrid.



"Es una decepción, pero esto puede pasar. No existe un equipo invencible", reconoció Carlo Ancelotti tras el encuentro, en una rueda de prensa en la que asumió con serenidad el revés, pero también dejó entrever su desgaste. El técnico italiano, que en su primera etapa firmó la histórica 'Décima' y en la segunda devolvió al club a la cima europea en 2022, nunca había caído en cuartos con el equipo merengue. Ni siquiera en la campaña 2014-15, cuando pese a los altibajos logró las semifinales.



Esta eliminación supone un frenazo en seco para un Madrid que había vuelto a ilusionarse con la posibilidad de conquistar las tres grandes competiciones. Por primera vez desde 2014, el triplete se veía como algo factible. En aquel entonces se escapó LaLiga; esta vez, el batacazo ha llegado en su competición fetiche: la Champions. Un desenlace que, además, cuella de lleno en un momento clave del calendario, con la final de Copa del Rey a la vuelta de la esquina -el próximo sábado 26 de abril- y un Clásico decisivo por LaLiga ante un Barça en línea ascendente.

Hipnotizado por el Arsenal en el Santiago Bernabéu