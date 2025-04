Dennis González desata la locura dorada en Egipto: foto histórica con el primer medallista en la artística

Dennis González andaba decidido hacia el borde de la piscina en Soma Bay, Egipto. Liderando el equipo, con la mirada fija y la determinación de quien lleva toda una vida soñando con este momento. Era mucho más que un debut; era un acto histórico. Por primera vez, un hombre competía en una prueba de equipo de natación artística española dentro del programa olímpico. Y lo hacía, además, para colgarse el oro en la rutina libre de la Copa del Mundo, en una noche mágica y cargada de simbolismo.



El catalán fue el primero en lanzarse al agua, abriendo un ejercicio revolucionario: "La locura", una creación de la seleccionadora española Andrea Fuentes. Un homenaje a la libertad mental, a la ruptura de normas y a la reivindicación de ser uno mismo. Porque hace apenas unos años, la presencia masculina en esta disciplina parecía una utopía. Este viernes, Dennis ha convertido lo impensable en toda una realidad.



Bajo un gran vendaval egipcio y una atmósfera electrizante, la selección española -formada por Dennis González, Iris Tió, Txell Ferré, Sara Saldaña, Paula Ramírez, Alisa Ozhogina, Marina García y Cristina Arámbula- firmó una actuación impecable. Al ritmo de música electrónica y sonidos perturbadores de Emily Grass, los nadadores representaron las fases de la locura y el acoso, una temática que Dennis, víctima de bullying en su infancia, conoce demasiado bien. Por ello merecía esta oportunidad.



El resultado fue apabullante: 317.8093 puntos que les situaron arriba del podio, a más de 30 puntos de Japón (285.4332) y a más de 40 de un equipo ruso que, tras su veto, compitió bajo bandera neutral. Por si la gesta de por sí no fuera grande.



"Siempre me ha fascinado la mente y las barbaridades que puede crear", explicaba Andrea Fuentes durante la previa. "Quería representar ese rincón del cerebro que se libera de las normas. Para mí, la locura es positiva y necesaria para evolucionar".



Dennis González y Mireia Hernández durante la competición de un dúo técnico en 2024 | EFE



El oro de Dennis y su equipo tuvo aún más sabor reivindicativo, ya que llegó apenas dos días después de que el Comité Olímpico Internacional rechazara la inclusión del dúo mixto como disciplina oficial en los Juegos de Los Ángeles 2028. Una amarga decisión acompañada, sin embargo, por la dulce melodía de la Bittersweet Symphony mientras que España subía al podio. Y allí estaba Dennis. Su técnica, sincronización y expresividad fueron tan naturales que su presencia masculina pasó a ser una parte más del espectáculo. Como él mismo confesaba antes de la competición: "He estado esperando esto mucho tiempo y tengo que demostrar que todo lo valgo".

Jordi Cáceres, tras los pasos de Dennis González

Pero Dennis no fue el único español en competir este viernes. Jordi Cáceres rozó el podio en el solo técnico masculino, quedando cuarto con 208.3917 puntos, muy cerca del kazajo Eduard Kim. En la prueba homóloga femenina, Iris Tió terminó en decimoquinta posición tras una penalización. Por su parte, el dúo técnico formado por Txell Ferré y Lilou Lluis acabó séptimo con Rusia, neutral, colgándose el oro.



A pesar de estos resultados más discretos en las pruebas individuales, el brillo de la rutina libre por equipos eclipsó cualquier sombra. España dejó claro en Egipto que, con Andrea Fuentes al mando y figuras pioneras como Dennis González, la natación artística nacional vive una nueva era: más inclusiva, más creativa y más valiente.



Porque lo que sucedió en Soma Bay fue mucho más que una simple medalla de oro. Benidta locura; bendita libertad y bendita historia. Ojalá más personas como Dennis.