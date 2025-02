Alejandro Davidovich roza la gloria en Delray Beach (EEUU): su primer título ATP tendrá que esperar

El tenista español Alejandro Davidovich estuvo muy cerca de inaugurar su palmarés en el circuito profesional ATP, pero se vio superado en la final del torneo de Delray Beach (Estados Unidos) por el serbio Miomir Kecmanovic, quien logró imponerse en tres sets (6-3, 1-6, 5-7) en una batalla intensa sobre esta pista dura al aire libre.



Davidovich, el octavo cabeza de serie del torneo, afrontaba su segunda final como profesional tras la disputada en el Masters 1000 de Montecarlo en 2022 y tuvo en su mano la posibilidad de levantar el trofeo. Con una ventaja de 5-2 en el tercer set y dos bolas de partido al resto, el español estuvo a un solo paso de la gloria, pero no logró cerrar el encuentro. El serbio, séptimo favorito del evento, aprovechó la ocasión y se llevó su segundo título tras la otra victoria lograda en Estoril en el año 2020.



El encuentro comenzó de manera favorable para el malagueño, que tras algunos apuros iniciales logró un trabajado break en blanco en el sexto juego del primer set. Esa ventaja fue suficiente para asegurarse la manga inaugural (6-3) y soñar con el título. Sin embargo, Kecmanovic reaccionó con contundencia en el segundo set, donde arrolló a un perdido y desinflado Davidovich con un contundente 1-6.



El tercer y definitivo parcial tuvo tintes de todo tipo. El español recuperó su mejor versión y logró otro break que le permitió colocarse 5-2 al resto. Entonces, escasos milímetros lo apartaron de la gloria y el partido cambió radicalmente. Kecmanovic equiparó su nivel al de la segunda manga y Davidovich fue superado por la presión. Con 5-6 abajo, el español tuvo una última oportunidad de romper el servicio del serbio, pero nuevamente la dejó escapar y vio cómo su rival sellaba la victoria (5-7).



La imagen del partido: milímetros provocaron la remontada de Kecmanovic | ATP

Fonseca y Humbert, campeones en Argentina y Marsella

Mientras Davidovich se quedaba a las puertas en Delray Beach, la tierra batida de Buenos Aires coronaba al joven prometedor brasileño João Fonseca, de apenas 18 años, como campeón del torneo argentino tras imponerse al favorito local Francisco Cerúndolo en dos sets (6-4, 7-6). Con su primer título como profesional, Fonseca se convirtió además en el campeón sudamericano más joven en la ATP desde 1990.



Por su parte, en el torneo de Marsella (Francia), disputado en pista dura cubierta, el francés Ugo Humbert revalidó su título de 2024 al vencer en la final al serbio Hamad Medjedovic por 7-6, 6-4; sumando así el séptimo título de su carrera profesional.

Semana positiva para España: cuatro tenistas en el Top50