Lunin y Endrick ponen medio pie en la final copera

Tres protagonistas. El primero de ellos Daniel Ceballos, posiblemente uno de los pilares del centro del campo madridista durante estos últimos meses. El de Utrera no pudo terminar el partido tras un alarmante choque de rodillas con Kubo durante el añadido de la segunda parte. Por otro lado, los nombres de Endrick y Andriy Lunin, dos suplentes en el Real Madrid que regalan una ligera ventaja a los blancos para el partido de vuelta y que claman la titularidad en una hipotética final copera.



El Real Madrid ponía a prueba el gran momento que atravesaba la Real Sociedad combatiendo en Anoeta. Partiendo como local, el cuadro donostiarra sumaba cinco victorias consecutivas -once en total en esta ecuación- y una única derrota en los últimos 13 partidos disputados. Pero precisamente el equipo madrileño ha sido uno de los pocos que esta campaña ha salido victorioso del Reale Arena: 0-2 para los blancos en el precedente más reciente disputado el pasado 14 de septiembre.



Dos penaltis sentenciaron entonces el encuentro liguero, estos anotados por Kylian Mbappé y Vinícius Junior, quien este miércoles lucía por primera vez el brazalete de capitán del Real Madrid -a sus 24 años y sumando 298 partidos a sus espaldas-.

Endrick sigue en estado de gracia en la Copa del Rey

Con Raúl Asencio como lateral derecho, Aurélien Tchouaméni compartiendo zaga con Antonio Rüdiger y con Arda Güler y Endrick como referencias ofensivas junto a Vini, el Real Madrid tuvo que amarrarse a la defensa durante el intenso inicio de la Real Sociedad. Unos quince minutos de asfixia constante, intensidad máxima y clara superioridad para los hombres de Imanol Alguacil que se saldaron, no obstante, con un gol en contra (19'). Un pase largo al espacio de Jude Bellingham para encontrar el desmarque de un '16' blanco que no falló en su mano a mano con Remiro y que se anotó el cuarto tanto para su casillero particular en la Copa del Rey -solo superado por Julián Álvarez (Atlético; 5)-. Y esta bomba podría haber estallado dos veces.



No lo permitió Remiro, desviando el intento de Vinícius que buscaba el palo largo desde el costado izquierdo. Eso sí, antes de ello la Real perdonó dos oportunidades claras que podrían haber hecho al Real Madrid echar de menos a Thibaut Courtois -descansando en Madrid junto a Mbappé y Fede Valverde-. De nuevo, Lunin salvó los muebles de Ancelotti ante Mikel Oyarzabal y tapando un potente tiro de Take Kubo.



Vinicius Jr. (7) con la pelota del encuentro y portando el brazalete de capitán | EFE



Sin la cuota de protagonismo de su compatriota brasileño y del francés, la ofensiva madridista orbitaba mayoritariamente sobre los dominios de Vini, que, como capitán, estaba crecido. El brasileño cayó en el área reclamando penalti por un derribo de Jon Aramburu que no señaló Sánchez Martínez. Y esta fue la última decisión que Anoeta celebró y compartió con el colegiado murciano, manifestando ese descontento con cánticos racistas y ofensivos hacia los jugadores merengues. Dani Ceballos avisó al colegiado de una lluvia de mofas sobre Asencio y después Vinícius insitió en lo mismo centrando ahora el foco en su persona. "No a los cánticos racistas, xenófobos e intolerantes. Ánima y apoya al equipo respetando al rival", mostraron los carteles del Reale Arena con el encuentro detenido durante unos cuatro o cinco minutos.



Solamente un aviso de Ander Barrenetxea, finalizando con un disparo buscando la escuadra del palo largo que se topó con la manopla del ucraniano, pudo resucitar un poco el fútbol de este tramo final. Todo ese alto voltaje deportivo vivido durante 40 minutos quedaron un tanto eclipsados al término del descanso, al cual los locales vencieron en posesión (54%), remates a puerta (4-2) y pases completados (86%).

Leve ventaja para el Real Madrid en la eliminatoria