Cristiano Ronaldo revela su sueño de ser propietario de varios clubes tras su retiro

Cristiano Ronaldo, el futbolista portugués de 40 años, reveló que uno de sus mayores "sueños" es convertirse en propietario de "varios clubes" tras su retiro, que podría llegar "en un año, dos o tres". Aunque aún no es un tema que le preocupe, aseguró que ser dueño de un club es una meta que tiene clara para su futuro.

En una entrevista con Canal 11, que recoge Europa Press, en el marco de su 40 cumpleaños, el crack luso declaró: "No tiene mucho sentido ser director de un club. Si puedo ser propietario de un club, ¿por qué iba a ser entrenador, director deportivo o consejero delegado?".

Ronaldo expresó con firmeza que no solo quiere un club, sino "varios", y se mostró seguro de que esta ambición se hará realidad cuando deje el fútbol profesional. De este modo, seguiría el ejemplo de otras estrellas del deporte, como Ronaldo Nazario, que tiene participación en el Real Valladolid, David Beckham, co-propietario del Inter de Miami, o Kylian Mbappé, quien adquirió una participación mayoritaria en el Caen francés el verano pasado.

Aunque su retiro aún no es una preocupación inmediata, Ronaldo mencionó que la pasión por el fútbol sigue viva. "Me preguntan si todavía me gusta entrenar o si es lo mismo que cuando tenía 20 años. No, no es lo mismo. Pero aún siento la pasión por cosas como un entrenamiento de finalización o la competencia", explicó.

El astro portugués también comentó sobre su rutina diaria, que sigue intacta. Se levanta cada día a las 8:30, realiza entrenamientos por la mañana, come con su familia y amigos, y por la tarde, se dedica a la recuperación y al descanso. Su día concluye con una cena familiar y tiempo tranquilo con sus hijos, buscando siempre llevar su vida "en paz".