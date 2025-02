'El Clásico' europeo: Real Madrid - Manchester City

El azar ha vuelto a hacer de las suyas y ha emparejado al Real Madrid y Manchester City en el playoff de la Liga de Campeones. Un cruce que ya se ha convertido en una tradición en la máxima competición de clubes a nivel europeo. El sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza) ha deparado este enfrentamiento, que supondrá el sexto encuentro en las últimas siete temporadas entre ambos conjuntos.



La historia reciente entre ambos equipos habla de una rivalidad intensa y equilibrada. Desde la temporada 2012-2013, cuando se midieron por primera vez en la fase de grupos, hasta la última edición, donde el Real Madrid eliminó al City en cuartos tras una dramática tanda de penaltis, la balanza se ha inclinado en diferentes direcciones. En el global de sus duelos europeos, el equilibrio es máximo (3-4 para los 'citizens', con cinco empates sumados), aunque los ingleses han sido un rival especialmente difícil para los blancos, sobre todo en el Etihad, donde nunca ha ganado el Madrid.



El sorteo no ha sido especialmente benévolo para el Real Madrid, que evitó disputar el duelo previo a los octavos de final ante el Celtic escocés -que se enfrentará al Bayern Múnich- y tendrá que vérselas con Pep Guardiola. El primer asalto se jugará el próximo martes 11 de febrero (21:00h) en Manchester, mientras que la vuelta será en el Santiago Bernabéu en la el miércoles 19 (21:00h) de este mismo mes.



Dos oportunidades más para ver uno de los duelos más vibrantes en el panorama continental. Así han sido también las otras doce ocasiones en las que se han visto las caras. En 2016, los blancos eliminaron al City en semifinales con un solitario gol de Fernando (en propia puerta) en la vuelta en el Bernabéu, lo que les permitió alzar la primera de sus tres Champions consecutivas bajo la dirección de un tal Zinédine Zidane. No obstante, en 2020, los ingleses se tomaron la revancha y lograron eliminar al Madrid en octavos (2-4), en una edición marcada por la pandemia del Covid-19



El Manchester City apagó al Santiago Bernabéu (1-2) durante la campaña 2019/20 | EFE



La rivalidad se intensificó aún más durante 2022 y 2023. En la primera de esas dos temporadas, el Real Madrid protagonizó una remontada épica en el Bernabéu tras caer 3-4 en la ida en Manchester, logrando avanzar en la prórroga en una de las noches más memorables de la historia de la Champions. Sin embargo, en 2023, el City se impuso con contundencia en la vuelta de semifinales (0-4), dejando sin opciones a los madridistas y conquistando así su primera 'Orejona' para las vitrinas.



Y así, la historia llega a la temporada pasada, donde el Real Madrid volvió a superar a los 'citizens'. Con Andrey Lunin bajo palos y deteniendo dos de los lanzamientos 'blues' y con Antonio Rüdiger lanzando el quinto y definitivo penalti blanco, los 'Reyes de Europa' accedieron a las semifinales de una Champions que también terminaron levantando. La décimoquinta de su historia. Como si fuera todo coser y cantar.

El City, en horas bajas, pero con Guardiola en el banquillo

Esta temporada, el Manchester City no llega en su mejor momento. Tras una fase de liga irregular, en la que quedó en el puesto 22 de la clasificación general, tuvo que jugarse la vida en la última jornada contra el Club Brujas belga (3-1) para conseguir su pase. Sus registros no son los de aquel equipo arrollador: tres victorias, dos empates y tres derrotas en el torneo continental hasta este preciso momento.



A pesar de esto, contar con Guardiola en el banquillo siempre es garantía de competitividad. El técnico catalán, que ha sufrido en más de una ocasión la magia del Bernabéu, reconoció la dificultad del cruce. "Parece un clásico ya, cuatro años seguidos contra el Real Madrid... Será muy duro, tanto si hubiéramos jugado contra ellos como contra el Bayern", señaló en rueda de prensa. Además, no desaprovechó la ocasión para criticar el calendario: "Siempre ha sido muy amable con nosotros...", ironizó sobre la acumulación de partidos en la Premier y la Champions League.

El factor Bernabéu y la maldición del Etihad Stadium