El ciclista esloveno Tadej Pogačar gana por tercera vez en su carrera el UAE Tour

El ciclista esloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) ha conquistado este domingo la séptima y última etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos (UAE Tour), que le ha valido para hacerse con el título de la clasificación general.



Pogačar, vigente campeón del mundo, del Giro de Italia y del Tour de Francia, atacó en la subida final de la etapa a Jebel Hafeet para imponerse por 32 segundos al ciclista italiano Giulio Ciccone, logrando el 91º éxito de su carrera.



Así, el esloveno firmaba su segunda victoria de etapa en la carrera de los Emiratos Árabes Unidos, que ganó con 1:14 minutos de ventaja sobre Ciccone. Sus anteriores títulos allí fueron en 2021 y 2022. "No quería que me sorprendiera un contraataque ni nada por el estilo. Era mejor ir a mi ritmo. Fue un buen día", dijo Pogacar.



Pogačar dijo que no participaría en carreras por etapas hasta el Critérium du Dauphiné en Francia en junio y que se concentraría en las grandes clásicas de un día en primavera. "Me centraré en las clásicas de un día y espero hacerlo bien allí".



Tadej Pogačar, campeón del UAE Tour 2025 | EFE



El que fuera campeón en Italia y Francia el año pasado también quiere ganar por fin la Milán-Sanremo y tiene previsto correr además el Tour de Flandes belga y la prestigiosa Lieja-Bastoña-Lieja. Se especula con la posibilidad de que corra por primera vez la París-Roubaix, después de publicar un vídeo de entrenamiento.



Pogačar ha admitido, por otro lado, que no defenderá su título del Giro de Italia en mayo y que se centrará en el Tour de Francia y los Campeonatos del Mundo. También podría participar en la Vuelta a España a partir del 23 de agosto.