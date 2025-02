Cerrado el mercado de invierno: Antony, Arthur o el 'Cucho', entre los principales refuerzos de LaLiga

LaLiga EA Sports cerró su mercado invernal sin grandes 'bombas' de última hora, dejando las llegadas de los brasileños Antony y Arthur Melo, del suizo Ruben Vargas o el de español Stefan Bajcetic como los movimientos más destacados, y con sus principales clubes, Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid sin reforzarse para el segundo tramo decisivo de la temporada.



No ha sido un mercado de invierno excesivamente movido, tampoco a nivel de nombres como ha podido pasar en otras ligas, aunque el de más relumbrón podría ser el del extremo brasileño Antony, que ha llegado para reforzar el ataque del Real Betis como cedido por el Manchester United inglés hasta final de temporada. En el Benito Villamarín también jugará el colombiano 'Cucho' Hernández, recién llegado del Columbus Crew de la MLS. Este fue el traspaso más caro de LaLiga en este mercado invernal -13 millones de euros-.

? OFICIAL | El #RealBetis y el @ColumbusCrew llegan a un acuerdo para el traspaso del 'Cucho' Hernández ??



¡Bienvenido a tu nueva casa, @CuchoHernandez! ?? — Real Betis Balompié ?? (@RealBetis) February 3, 2025

Otro brasileño, el centrocampista Arthur Melo ha sido otro de los aterrizajes destacados en LaLiga EA Sports, en su caso un regreso tras haber jugado en las filas del FC Barcelona, donde no terminó de cuajar en sus dos temporadas. El mediocentro llega cedido al Girona FC procendente de la Juventus italiana donde apenas había tenido minutos tras un buen año anterior en su cesión en la Fiorentina.



El Sevilla FC también se ha intentado mover en este mercado invernal para mejorar sus prestaciones y ha traído al delantero internacional suizo Rubén Vargas, en su caso además como traspaso definitivo desde el Augsburgo alemán y con un contrato largo, hasta junio de 2029. El extremo ya ha sido titular con Xavi García Pimienta en los tres últimos partidos del conjunto sevillista.



La UD Las Palmas ha conseguido hacerse con la cesión hasta final de temporada con un prometedor jugador como el centrocampista español Stefan Bajcetic, que llegó a ser internacional Sub21 y que llega a la isla cedido por el Liverpool inglés para unir su calidad al talento de futbolistas como Alberto Moleiro o Kirian Rodríguez.



Además, ninguno de los actuales cuatro primeros clasificados decidió reforzarse. El Real Madrid continuó fiel a su tradición desde hace varios años y no se movió en este mercado pese a sus problemas en el lateral derecho donde sólo está Lucas Vázquez y la nueva lesión de Alaba que, junto a la baja de Antonio Rüdiger, aumentará los dolores de cabeza en los aficionados merengues. El centrocampista brasileño Reinier Jesús, en 2020, es el último hasta la fecha del equipo madridista en esta 'ventana'.



Tampoco se movieron el Atlético de Madrid, que ya hizo una fuerte apuesta en el verano, ni el FC Barcelona, aunque en su caso la mejor noticia en forma de refuerzos fue la de lograr la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. El Athletic Club, cuarto clasificado, no se reforzó pese a las salidas de Ander Herrera y Javier Marton, mientras que sí lo hizo el Villarreal CF con el centrocampista canadiense Tajon Buchanan, cedido por el Inter italiano.



En cuanto a movimientos entre los propios equipos de LaLiga EA Sports, los más destacados fueron los del delantero nigeriano Sadiq Umar, cedido por la Real Sociedad al Valencia CF; el del delantero español Juanmi Jiménez, cedido por el Real Betis al Getafe CF; el del central ghanés Joseph Aidoo, cedido por el RC Celta al Real Valladolid; el del centrocampista Carles Aleñá, cedido por el Getafe CF al Deportivo Alavés; o los del defensa Juan Bernat y el centrocampista Ramón Terrats, que cambian el Villarreal por el Getafe.



Por otra parte, permanecerán en la liga española jugadores como el futbolista del FC Barcelona Ansu Fati, a pesar de no contar con minutos en el equipo de Hansi Flick; el centrocampista del Villarreal Álex Baena, que rechazó una jugosa oferta de 18 millones de euros al año del Al-Ahli saudí, o su compañero Juan Foyth, que también desestimó la idea de poner rumbo a la Premier League con el Aston Villa. Otro equipo inglés, el Everton, llamó a la puerta del Sevilla para fichar a Juanlu Sánchez, que permanecerá en Nervión.