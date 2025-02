La cantera, al rescate del Madrid en Butarque

El Real Madrid CF portaba la obligación. El CD Leganés toda la ilusión. Ambos clubes dejaban de lado sus principales aspiraciones -el derbi del sábado o la permanencia, respectivamente- para luchar por un puesto en las semifinales de la Copa del Rey. El protagonismo entonces recaía en la zaga visitante. Carlo Ancelotti apostaría por una dupla de cantera: Raúl Asencio y Jacobo Ramón serían titulares en Butarque, ambos por detrás de Aurélien Tchouaméni y justo por delante de Andriy Lunin.



Este sería el tercer partido que ambos centrales compartían en esta temporada y eso que los dos proceden del Real Madrid Castilla. Sin embargo, las lesiones -las grandes amenazas dentro del conjunto blanco- han impuesto nuevas leyes sobre las tácticas del italiano. Por su parte, luciendo un logo impropio en su camiseta -el de la silueta del streamer Ibai Llanos justo abajo de Ontine, su patrocinador oficial-, el CD Leganés no podía contar con sus dos fichajes invernales. Ni Duk ni el croata Borna Barisic pudieron compadecer a su nuevo equipo en la derrota de este miércoles.



Se cumplieron los pronósticos, sí. Pero el Real Madrid volvió a sufrir y a tirar de épica para estar entre los cuatro mejores equipos del torneo. Pese a las numerosas ausencias que presentaban los merengues, la victoria terminó saldándose a favor de la apuesta visitante. Fue gracias a un prodigioso cabezazo de Gonzalo García, otro canterano merengue que supo arreglar las goteras en el tramo final del encuentro.

Luka Modric y Endrick siguen en 'estado de gracia'

Cuesta pensarlo, pero el CD Leganés tuvo dos claras oportunidades para mover el marcador en los primeros diez minutos de juego. Primero lo intentó Diego García, ganando un balón en largo al salto de cabeza de Jacobo y armando un disparo raso y cruzado. Después haría lo propio un conocido exjugador merengue, Óscar Rodríguez, imprimiendo una rosca casi perfecta -recordando al gol de Toni Kroos en el Mundial de 2018- a un balón parado cerca en el costado derecho de la meta blanca. Ambos intentos terminaron igual: dos intervenciones a las mil maravillas del arquero Lunin.



Dos oportunidades perdidas, las mismas que no perdonó el Real Madrid en la primera parte. Suspiros después (17'), se rompería la igualdad del marcador. La agarró en la banda izquierda Rodrygo, penetró sorprendiendo a todos y leyó a la perfección el movimiento de Luka Modric. El croata entró desde segunda línea para empujar a la red el primer gol merengue, que no llegaría solo. Habiendo fallado una oportunidad clara minutos antes, Endrick (25') -también titular en Leganés- materializaba una jugada muy elaborada del Real Madrid. Fede Valverde imprimió velocidad, Rodrygo -nuevamente- la magia y Brahim y Arda Güler perfilarían una jugada cuyo rechace aprovechó el brasileño para sumar su cuarto gol vestido de blanco -tres en Copa-.



El delantero brasileño del Real Madrid, Endrick, celebra tras marcar el 0-2 | EFE



Sin embargo, toda la tranquilidad del Real Madrid y la de Carlo Ancelotti se evaporaría después de un largo ninguneo entre ambos clubes. Intentó lanzarse con todo lo que tenía para intentar bloquear el disparo de un solitario Juan Cruz, pero Jacobo acabó cometiendo penalti después de que su brazo se quedara justo en la trayectoria que llevaba la pelota (39'). Penalti claro y una oportunidad de oro para los 'pepineros'. Golpeó tan seco y ajustado el delantero local que Andriy Lunin, adivinando el sitio y lanzándose en el momento preciso, no pudo evitar el 1-2 justo antes del descanso.



Los tres minutos de añadido posteriores se hicieron muy largos. El Real Madrid tuvo, sin embargo, una oportunidad de falta directa para recuperar esa bombona de oxígeno que había perdido, pero el disparo de Rodrygo se marchó bastante alto.

Un cabezazo de Gonzalo García sofoca el incendio