La burbuja de Neymar se pincha: 150 millones por un gol en Arabia y 300.000 euros por minuto jugado

Neymar da Silva Santos Júnior irrumpió en el mundo del fútbol como una promesa destinada a marcar una época. Desde sus inicios en el Santos FC, su talento deslumbrante lo llevó al FC Barcelona, donde formó un tridente letal junto a Messi y Suárez. Sin embargo, su carrera ha estado marcada por decisiones controvertidas, lesiones y una vida personal que ha generado más titulares que sus hazañas en el campo.

En 2017, Neymar protagonizó el traspaso más caro de la historia al abandonar el FC Barcelona para unirse al Paris Saint-Germain (PSG) por 222 millones de euros. Este movimiento no solo sorprendió al mundo del fútbol, sino que también estuvo envuelto en polémicas legales relacionadas con su fichaje por el Barcelona, incluyendo disputas contractuales y acusaciones de evasión fiscal. En París, aunque mostró destellos de su talento, las lesiones comenzaron a mermar su continuidad y rendimiento.

El fiasco saudí: un millonario ocaso

En 2023, Neymar aceptó una oferta del Al-Hilal de Arabia Saudita, firmando un contrato que le reportaba casi 3 millones de euros semanales. Sin embargo, su paso por el fútbol saudí fue efímero y decepcionante: apenas disputó siete partidos en 18 meses, anotando un solo gol. Las lesiones, especialmente una rotura del ligamento cruzado anterior, limitaron su participación y llevaron a la rescisión de su contrato por mutuo acuerdo.

Paralelamente, su vida extradeportiva ha sido objeto de constantes críticas. Sus frecuentes fiestas, algunas con más de 500 invitados, y su círculo cercano, conocido como "Toiss", han sido señalados como influencias negativas que han afectado su disciplina y compromiso profesional. Además, en el último año, tras ser fotografiado en la fiesta de cumpleaños de Romario, fue objeto de comentarios sobre un posible sobrepeso, a lo que respondió desafiantemente en redes sociales, mostrando sus abdominales y lanzando un mensaje directo a sus críticos.

Un retorno inesperado: de vuelta al Santos FC

Con 32 años, Neymar se encuentra en una encrucijada. Las expectativas que una vez lo situaron como sucesor de los grandes del fútbol se han visto empañadas por decisiones cuestionables y una falta de enfoque. Su padre había insinuado que, al finalizar su contrato, Neymar será "un regalo" para cualquier club, pero la realidad es que su valor en el mercado y su reputación han disminuido considerablemente.

Y es por ello que, finalemnte, en un giro inesperado, Neymar ha decidido regresar al Santos FC, el club donde inició su carrera profesional. Este movimiento busca no solo recuperar su forma física y futbolística, sino también reconectar con sus raíces y el amor por el juego que lo catapultó a la fama. El presidente del Santos, Marcelo Teixeira, anunció emocionado en redes sociales el regreso de Neymar al club brasileño, 12 años después de su partida al Barcelona.

La historia de Neymar sirve como recordatorio de que el talento, por sí solo, no garantiza una carrera exitosa (aunque la suya no ha sido para nada un fracaso tampoco). La disciplina, las decisiones acertadas y el entorno adecuado son fundamentales para que una estrella brille con luz propia y no se apague prematuramente. Su regreso al Santos FC representa una oportunidad para redimirse y demostrar que aún tiene mucho que ofrecer al mundo del fútbol. El tiempo dirá si esta decisión marca el 'renacimiento' de su carrera o si será el último capítulo de una historia de promesas incumplidas.