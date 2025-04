El FC Barcelona supera el infierno de Dortmund y estará en las semifinales del Champions League

El FC Barcelona volverá a unas semifinales de la UEFA Champions League seis años después. La ventaja era bastante amplia (4-0 en el partido de ida disputado hace una semana en Montjüic), aún así el conjunto de Hansi Flick tuvo que sufrir antes de celebrar su inclusión entre los cuatro mejores equipos del continente. El principal motivo: un hat-trick del delantero guineano Serhou Guirassy que pudo meter al Barça en serios problemas. Pero finalmente no fue así: el resultado en el Signal Iduna Park (3-1) no fue suficiente como para lograr la remontada del conjunto alemán.



El conjunto catalán vivió una de sus noches más erráticas de la temporada, con errores individuales, desconexiones defensivas y una alarmante falta de fluidez ofensiva. Un aviso serio antes de una semifinal donde se tendrá que ver las caras con otro hueso duro de roer en Europa: o el Inter de Milán o el Bayern de Múnich.



El FC Barcelona cayó derrotado (3-1) en su visita al Signal Iduna Park | EFE

Guirassy lideró la épica desde el primer minuto

El partido empezó torcido. Wojciech Szczesny, hasta ahora seguro bajo palos en la Champions, cometió un penalti innecesario sobre Pascal Gross antes de llegar al minuto 10 de partido. Una acción inexplicable, ya que el jugador del Dortmund ni encaraba portería ni tenía opción clara de disparo. Así, Serhou Guirassy no falló desde los once metros (11') y abrió la cuenta de una gran noche a título personal.



El Barça, lejos de reaccionar, se mostró espeso, desorientado y falto de energía. Flick introdujo cambios en el once: Gavi entró por Pedri, reservado en el banquillo, mientras que Ronald Araujo sustituyó al sancionado Iñigo Martínez. Ninguno rindió como se esperaba. Gavi no encontró su sitio y Araujo, errático durante todo el choque, cometió un grave fallo en el tercer gol, cuando regaló el balón a Guirassy para que completara su hat-trick (76'). Entre medias, el delantero guineano marcó el segundo nada más reanudarse la segunda parte (49'). Sudaba entonces el Barça.



El delantero guineano Serhou Guirassy (9) anotó tres goles ante el FC Barcelona | EFE



Su único respiro llegó con el 2-1, anotado en propia puerta por Bensebaini tras un centro lateral sin aparente peligro alguno (54'). Ese tanto momentáneo calmó las aguas y permitió pensar en una posible remontada azulgrana dentro del partido. Pero ni siquiera entonces lograron controlar el ritmo ni mostrar esa versión compacta que venía dando alegrías a la afición culé desde principios de año. De hecho, esta es su primera derrota en todas las competiciones en este 2025. A mitades de abril.



La sensación fue que el Barça entró al duelo confiado por la renta lograda en la ida. Y si bien era razonable dar descanso a jugadores clave como Pedri, lo cierto es que la falta de liderazgo en el centro del campo y la ausencia de tensión competitiva hicieron mella. Solo el joven Gerard Martín, que ocupó el lateral izquierdo por el lesionado Alejandro Balde, se salvó del naufragio general de los culés. Valiente, seguro y con criterio, fue probablemente el mejor del Barça en una noche para aprender.



El "muro amarillo" del Borussia Dortmund volvió a hacer de su estadio un hervidero, empujando a los suyos hacia una remontada que por momentos pareció posible. Las sombras del pasado planeaban sobre la cabeza de los azulgranas, con ecos lejanos pero aún dolorosos de noches como la de Anfield. El miedo a una debacle fue real y Flick, muy activo y visiblemente enfadado en la banda, lo supo al empezar.



Un gol en propia puerta de Ramy Bensebaini calmó el infierno en Dortmund | EFE

El Barça se salvó de la hecatombe y estará en semifinales

Sin embargo, pese a su mal juego y a la derrota, el objetivo está cumplido: el Barça estará en semifinales. Y si hay un momento para perder, era este. La ventaja de la ida sirvió de colchón y le permitió al equipo sobrevivir incluso con errores de bulto.



Ahora toca aprender. Flick deberá tomar nota de lo ocurrido ahora que su equipo está a tan solo un peldaño de la ansiada final de Múnich (31 de mayo). Porque en semifinales no hay red de seguridad y actuaciones como la de este martes podrían significar el final del sueño. El rival a batir para entonces saldrá del ganador del segundo envite entre Inter de Milán y Bayern de Múnich, a disputarse este miércoles. De momento, la renta sonríe a los italianos (2-1). Además, es en el Giuseppe Meazza.