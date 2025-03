El FC Barcelona despacha al Benfica sin sudores y avisa de que quiere levantar esta Champions League

Lo peor ya había pasado. El FC Barcelona afrontaba desde Montjuic la vuelta de su encuentro de octavos de final de la UEFA Champions League con una ligera ventaja ante el SL Benfica (0-1 en la ida). Quedaba, por lo tanto, la mejor de las ecuaciones por delante: confirmar, en casa y con la afición culé como mejor aliciente, el volver a estar entre los mejores ocho equipos de Europa. Dicho y hecho: misión cumplida.



Tiró de oficio el exponente blaugrana para sobreponerse a la inesperada expulsión de Pau Cubarsí en la primera parte del precedente más reciente. Raphinha, que ha participado -entre goles y asistencias- en la mitad de los tantos azulgranas de la presente edición europea (17 de 32), vacunó a los portugueses y Wojciech Szczęsny instauró un muro en la otra área para hacer más favorito aún al FC Barcelona en la eliminatoria. Es más, hasta la fecha, culés y lisboetas se habían visto las caras un total de 11 veces y el balance saldaba favorable para los españoles con cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas. Este martes, cayó la sexta para su contienda.



Raphinha (11) volvió a marca -y por partida doble- ante el SL Benfica en Montjuic | EFE



La trágica y repentina muerte del médico blaugrana Carles Miñarro -respetada con un acogedor y emotivo minuto de silencio antes del duelo- terminó de exponer a Hansi Flick, que anunció un once prácticamente igual que en Portugal efectuando únicamente el cambio obligado de Ronald Araújo por el sancionado Pau Cubarsí. La orden del técnico alemán era entonces obvia: no cometer errores en los primeros minutos, vigilar bien el balón parado y no exponerse demasiado durante el ataque.

Situación absolutamente controlada

Tres aspectos a cuidar que pudieron complicar, no obstante. el desenlace de este encuentro. Pero Lamine Yamal se encargó personalmente de que eso no ocurriera. Fue el primero en avisar a Anatoliy Trubin de sus intenciones y a la segunda el cuadro blaugrana no falló. Para los highlights de esta Champions: maravillosa jugada del talento español por la banda dejando sentado a dos rivales y, tras medir los tiempos correctamente, asistió con un gran globo al segundo palo a la entrada de Raphinha, que solo tuvo que empujarla a placer (11'). La pareja juguetona del Barça puso en pie a un Lluís Companys que dos minutos después volvió a sentarse. Nicolás Otamendi ganó la marca a Araújo en un saque de esquina y aprovechó un mal despeje de Robert Lewandowski para devolver -de cabeza- el empate (13').



Nicolás Otamendi (30) puso algo de picante en los primeros compases del partido | EFE



Se desesperaba Flick desde su banquillo. Además, el Benifca presionaba muy bien a la salida de los blaugranas y mientras tanto estos eran incapaces de aprovechar bien las recuperaciones contrarias en este tipo de acciones. Eso sí, las ocasiones más claras se tiñieron por completo de rojo y azul: con un activado Pedri (MVP), el Barça compró el dominio del partido y encandenó varias ocasiones que Trubin salvó bajo palos. Lewandowski, Dani Olmo o incluso Raphinha probaron para devolver la ventaja a los culés, pero sería nuevamente Lamine Yamal el factor determinante.



El de Rocafonda recibía el balón en la banda, encaró hacia dentro y disparó con el interior tras regatear previamente al lateral Tomás Araújo -que pedía ayuda a sus compañeros como si de antemano supiera lo que iba a pasar-. El balón fue tocadito, como a cámara lenta, para que todo el mundo se recrease con el golpeo, buscando el palo largo y encontrando las redes de Trubin (27'). Imposible para el ucraniano.



Y mientras que el FC Barcelona se frotaba las manos, Lamine Yamal marcaba otro récord de precocidad: este martes, el delantero español se convertía en el jugador más joven en marcar y asistir en un mismo partido de Champions con 17 años y 241 días. El anterior poseedor de la marca era el suizo Embolo (2014: 17 años y 263 días).



Lamine Yamal (19) disputando un balón con el centrocampista Florentino Luís (61) | EFE



No había ninguna duda: el Barcelona estaba meciendo la eliminatoria y argumento de ello fueron las vengalas que, al igual que en el partido de ida, los aficionados portugueses manifestaron desde la grada. Su equipo sufría y apenas podía salir de su campo. El tanto de Otamendi, para mayor inri, fue el único remate de los visitante durante la primera mitad, puesto que un intento posterior de Vangelis Pavlidis que se estrellaba en el larguero quedó anulado por fuera de juego. Bajo este criterio llegaría también el tercer tanto blaugrana. Con suspense y tras la intervención del VAR, Raphinha sumaría otra gracia más a su contador particular: el brasileño volvió a perforar la red de Trubin con un tiro cruzado impecable (42'). 3-1 que suponía un 4-1 en la eliminatoria total. Pie y medio en los cuartos de final a falta de 45 minutos.

No hizo falta mucho más para asegurar los cuartos