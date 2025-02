El Barça recupera el liderato de penalti y aviva más la polémica arbitral

El FC Barcelona ha ganado este lunes al Rayo Vallecano (1-0) en el Estadi Olímpic Lluís Companys para volver a situarse en la primera posición de LaLiga EA Sports, con tres puntos de oro en una gran batalla contra un Rayo que tuvo sus opciones y que no se sometió al gran dominio, sin acierto, de un Barça que gracias a un penalti se pone de nuevo en lo más alto de la tabla.



Los de Hansi Flick no eran líderes desde la jornada 14 y gracias a los recientes tropiezos de Real Madrid y Atlético de Madrid y su mejora de juego y resultados ha pasado, así como algunas decisiones arbitrales que están protagonizando las últimas jornadas, han logrado avanzar de la tercera a la primera plaza. Un triunfo vital para un Barça tras un bonito pulso con un Rayo que se mostró firme y valiente en el Estadi Olímpic, demostrando una vez más que es un rival duro para los 'culers'.



El gol de Robert Lewandowski en el minuto 28, después de un penalti de Pathé Ciss por agarrón sostenido sobre Iñigo Martínez que el polaco transformó con un disparo raso que dio en el palo antes de entrar, sitúa al Barça en el liderato, con los mismos 51 puntos que el Real Madrid, y vuelve a permitir a los catalanes pensar, con fundamentos, en recuperar el cetro liguero.



El delantero polaco del Barcelona Robert Lewandowski celebra el gol | EFE



Dependen de sí mismos -como los blancos, ahora segundos- los 'culers', que sufrieron mucho, como era de esperar viendo los precedentes, para superar a un Rayo que era el equipo más en forma de las últimas jornadas (9 fechas invictos) y que sigue en sexta posición. Si el Barça salió al terreno de juego a cazar la primera plaza, el Rayo vendió cara su piel. Y lo hizo estando bien colocados atrás y en algunas salidas de cierto peligro, incluido el cabezazo final de De Frutos que se fue arriba.



Logró empatar el Rayo el tanto inicial y final de Lewandowski, pero el tanto de De Frutos fue anulado por fuera de juego de Pathé Ciss, que además tapó a Iñigo Martínez en su intento de ir a cortar la jugada. El central vasco del Barça fue clave para mantener a los suyos arriba, si bien el mejor 'culer' fue un Pedri que llevó la batuta del partido y supo leer a la perfección qué le hacía falta a su equipo.



Así, cuando el Rayo estuvo algo mejor en el inicio de la segunda parte, el canario empezó a mover el baló a su antojo, contagiando a sus compañeros, y recuperando la iniciativa en el juego. Pero que no llegara el segundo gol, con un Lamine Yamal errático esta noche y sin acierto de nadie más allá del penalti de 'Lewangol', ayudó a que los nervios se apoderaran de Montjuïc. Eso sí, el Rayo tampoco tuvo ninguna acción clara de peligro en los minutos finales para acercarse al empate, quitando un centro muy fuerte que De Frutos no logró rematar cómodamente y se marchó muy alto.



Óscar Valentín (23) disputa el balón ante el centrocampista del FC Barcelona, Pedri (8) | EFE



Sí obligaron antes los de Iñigo Pérez a lucirse a Szczesny, pero el polaco estuvo inconmensurable esta vez. Sobre todo en una jugada en la que Isi, con espacios, asistió a Randy Nteka y su remate lo sacó el polaco con una mano izquierda salvadora. El rechace se fue largo y llegó 'Tek' a tiempo para detener el segundo intento, en las botas de un Álvaro que fue a intentar buscar el rechace pero se topó con el muro.



Y su homólogo en el Rayo, Batalla, estuvo a punto de hacer honor a su apellido y plantar batalla a los locales, con grandes paradas e incluso subiendo a rematar un último córner. Buenas actuaciones en ambas porterías, lo que seguramente privó a este gran choque, igualado pese al mayor dominio blaugrana, de ver más goles. Ello y que Raphinha y Lamine tuvieran la pólvora mojada, también con la revulsiva salida de Dani Olmo en la segunda parte. Pero, el Barça, logra de penalti su objetivo; el liderato.