Barça y Atlético, una Copa pasados de copas

Estos días son los más oportunos para sacar a la palestra las palabras de la diputada de Sumar Aina Vidal en el Congreso hace unos años: "El fútbol es un grupo de once hombres dando golpecitos a una pelota". Que se lo digan si no a los aficionados del FC Barcelona o del Atlético de Madrid -incluso a muchos otros amantes de este deporte-. Es muy poco probable que alguno de ellos comparta la opinión de Vidal; mucho menos tras el encuentro celebrado en el estadio Olímpico de Montjuic.



Blaugranas y rojiblancos desenfundaban armas para el primer envite de la semifinal de la Copa del Rey. Su precedente más reciente: la victoria de los madrileños (1-2) en su última visita al Lluís Companys el pasado 21 de diciembre. En aquel partido liguero fue Pedri quién anotó el primer gol para el FC Barcelona y tras el descanso Rodrigo de Paul y Alexander Sorloth -en el descuento- consiguieron prolongar la mala racha de los culés, alejándoles de ese trono del que ahora vuelven a presumir.



Este encuentro exhibiría, no obstante, una dinámaica muy diferente a la de aquella noche. Solamente en la primera parte el marcador ya iluminaba cinco goles en total.

El Barcelona remonta 'de cabeza' dos tantos rojiblancos

De la euforia a la desesperación y viceversa. Poco le duró la alegría a un Atlético de Madrid valiente que apostó por un inicio más fuerte pero que estuvo arrinconado después de los diez minutos del principio. Julián Álvarez y Antoine Griezmann encendían Montjuic con dos zarpazos que pillaron a los catalanes subiéndose todavía las medias. 'La araña picó' desde el segundo palo tras un saque de esquina botado a las primeras de cambio (1') y el francés hizo lo propio tras una rápida contra (6').



El Atlético de Madrid celebra el segundo tanto del partido, obra de Griezmann | EFE



Siete minutos fueron suficientes para que Hansi Flick se quitara el abrigo. A partir de ahí, el guion cambió por completo. Pudo haber roto la sequía Ferran Torres con un pase de categoría de Raphinha al primer toque. El delantero español -hoy titular en la posición de Robert Lewandowski- erró en el mano a mano con Juan Muso y pasó la papeleta a -de nuevo- Pedri (19'). El canario recortó diferencias llegando desde la frontal a un caramelo que Koundé habilitó desde su ya apropiado lateral derecho.



Acto seguido, sin apenas dejar procesar al 'Cholo', llegó el segundo para los culés. Cóner al segundo palo, Pau Cubarsí -su primer gol con la camiseta del primer equipo- conseguir meter la cabeza y ganar a Barrios en la pelea por la posición y la pelota termina dentro de la red (22'). Veinte minutos de locura y el FC Barcelona en ebullición. Y la lógica volvió a ganar entonces la partida. La mejoría en la presión de los locales hizo que rozando el descanso llegara el tercero de los de Hansi Flick. Otra vez de cabeza. Erró la defensa del Atlético -muy exigida durante la primera mitad- y al hueco atacó Íñigo Martínez, cabeceando a placer (41') y dando la vuelta al partido.



El Barcelona fue bastante superior al Atlético durante los primeros 45 minutos. 66% de posesión -jugando hasta un 38% del tiempo en el tercio de los visitantes-, nueve disparos efectuados -frente a los escasos cuatro tiros que dieron los rojiblancos- y 29 balones recuperados. La segunda parte invitaba, eso sí, al deleite colectivo.



Íñigo Martínez (5) completó la remontada culé antes de pasar por vestuarios | EFE

Tablas para la vuelta en el Metropolitano

El 'Cholo' apostó por savia nueva tras el descanso. Reinildo, Samu Lino y Nahuel Molina ocupaban los cuestionados sitios de Javi Galán, Giuliano Simeone y Connor Gallagher -todos ellos lejos de una imagen satisfactoria-. Eso sí, el Atleti volvía con ello a lucir una defensa de cuatro en su esquema táctico. Los goles dolieron mucho.