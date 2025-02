El Atlético de Madrid niega relación alguna con la empresa de Munuera Montero

El Atlético de Madrid condenó la campaña "de acoso" hacia el árbitro José Luis Munuera Montero, con el conjunto rojiblanco también utilizado en una "campaña coordinada de desprestigio" y dejó claro que no existe ninguna relación entre el club y la empresa del colegiado andaluz Talentus Sports Speakers.



"El Atlético de Madrid ha sido utilizado como parte de una campaña coordinada de desprestigio y acoso contra el colegiado andaluz. Desde el pasado martes diversos medios de comunicación se han hecho eco de las publicaciones de una cuenta anónima de la red social X, @Fanaticos_RMCF, en la que con unas capturas de pantalla del perfil en LinkedIn de la empresa Talentus Sports Speakers, que pretendían asociar profesionalmente al colegiado José Luis Munuera Montero con nuestro club, dando a entender que existía un conflicto de intereses".



El conjunto madrileño condena que muchos de estos medios "han mantenido esta información falsa incluso después de ser aclarada" por parte del departamento de comunicación del Atlético. "El departamento de cumplimiento del club, siguiendo los protocolos establecidos, ha realizado de oficio un exhaustivo informe tras entrevistar y solicitar información a los responsables", apunta.



De ahí, el Atlético confirma que "el club no mantiene ni ha mantenido ninguna relación mercantil ni contractual con la empresa Talentus Sports Speakers y que las informaciones que han aparecido publicadas no se ajustan a la realidad".

Queridos amigos de @RAEinforma, disculpadnos por volver a molestaros con otra consulta sobre un tema que se ha puesto de actualidad en las últimas horas. Queremos evitar el anglicismo ‘fake news’ y hemos pensado en calificarlo con la palabra ‘bulo’, pero vemos que vuestro… — Atlético de Madrid (@Atleti) February 20, 2025

Por otro lado, el cuadro rojiblanco recuerda que el Departamento de Cumplimiento Normativo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) eximió este jueves a Munuera Montero de conflicto de intereses en sus actividades empresariales.



"Desde el Atlético de Madrid consideramos que este tipo de campañas de acoso perjudican gravemente a la imagen de nuestro fútbol y no deben quedar impunes. #StopAcosoArbitralYa", termina el comunicado del club.