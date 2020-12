Por qué este Atleti huele a campeón de Liga

El Atlético de Madrid tiene muchas opciones de ganar esta Liga. Paradójicamente a muchos atléticos no les gustará leer este aserto porque desconfiarán de quienes lo vaticinan. Pero la realidad de este campeonato liguero sin público es que el Atleti ha puesto sobre la mesa más argumentos futbolísticos que los tradicionales favoritos a hacerse con el título.

El equipo de Simeone tiene hechuras de campeón porque atesora el hambre y la disciplina necesarias para llevarse esta Liga anárquica donde Real Madrid y Barça parecen jugar a medio gas, como con desgana, acaso porque sus plantillas están llenas de veteranos que saben de sobra que las piernas ya no dan para toda la temporada, porque les gusta más la Champions y hay Eurocopa a la vista. No es esto un demérito del Atleti sino al contrario, porque los profesionales de los otros clubes grandes debieran aprender de esa profesionalidad que inocula el Cholo. Quien no corra no juega. Sabia lección con la que blancos y azulgrana serían más dichosos.

Correr o no correr, esa es la cuestión del fútbol moderno. Los colchoneros corren, vaya que si corren, porque esa es una de sus señas de identidad y porque se les nota con una motivación extra. Lo reconozcan o no, y más allá del cansino mantra del "partido a partido", los jugadores y aficionados del Atleti saben que este año tienen una gran oportunidad de conquistar la Liga. Con lo que han fallado Barça y Madrid a estas alturas y a sabiendas de que seguirán errando, el Atleti lo tiene en su mano. Falta mucho, de acuerdo, pero lo tiene, porque es segundo a solo un punto del primero y ha jugado dos partidos menos.

En todo caso, el Atleti no es el principal favorito para ganar la Liga porque sus jugadores corran, porque estén motivados, porque matemáticamente esté en sus manos o por la apatía de Barça y Madrid. O no solo por todo eso. Los rojiblancos son los principales candidatos porque componen un equipo equilibrado técnica y tácticamente donde se combinan la garra y la calidad que se necesitan para ganar.

Joao Félix por fin ha explotado. Koke, Saúl oCarrasco están en la plenitud de su carrera. Luis Suárez aporta los goles que le faltan al irregular Diego Costa. Es evidente que Oblak es uno de los mejores porteros del mundo. Giménez es el líder que quisiera cualquier defensa. La marcha sorpresiva marcha de Thomas ha sido bien suplida con ese muro llamado Kondogbia. Y otros como Llorente, Correa o Vitolo siempre aportan cosas.

No es el equipo que mejor juega al fútbol en el mundo. Pero tampoco es casualidad que el Atleti no haya perdido en esta Liga. Será difícil derrotar este año a los rojiblancos. Si la suerte les sonríe y las lesiones les respetan, disponen de muchas papeletas para triunfar. Aunque no haya público, huele a campeón en el Metropolitano.