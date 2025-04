El Atlético entra en colapso y se despide de todo

La vida que le quedaba al Atleti era esta. La vida de la Copa del Rey. Eliminado de Champions y apeado casi del título liguero. El todo o nada pasaba por la capital.



Después de todo lo vivido este martes en el Santiago Bernabéu, cualquier clase de manicomio parecía quedarse corto. Excepto quien recordara -si es que la memoria lo permite, cinco semanas después- aquel partido de la ida de esta eliminatoria jugado en Montjüic. Sobresaltos, remontadas y un 4-4 final que lo dejaba todo abierto para este miércoles. Para el partido decisivo de la temporada del Riyadh Air Metropolitano. El FC Barcelona soñaba con el triplete. El Atlético de Madrid con un trago que le revitalizara para afrontar estos dos meses con algo por lo que luchar. Pero con las copas ya se sabe: a veces sirven para olvidar y otras lo hacen imposible.



No había mañana. Ni otra pantalla ni vida extra para el 'Cholo' Simeone. Aún así, su apuesta por el argentino Juan Musso en la portería parecía segura. Delante, un once prácticamente de gala. La sorpresa fue Ferran Torres, el delantero de la Copa para Hansi Flick, que sentaba este martes los 38 goles que Robert Lewandowski acumula en toda la temporada. A priori, el duelo directo por la estrategia y, por ende, el billete a Sevilla; con el reciente 2-4 liguero -este sí- en el horizonte. Mismo desenlace tuvo.

El 'Tiburón' da la razón a Flick y huele La Cartuja

Lamine Yamal y Giuliano Simeone se repartieron las primeras carreras en soliterio por las bandas, en un dilatado vaivén de intercambios ofensivos que se terminó con Munuera Montero enseñando a César Azpilicueta la primera amarilla del partido. Su entrada por detrás sobre el gemelo y el talón de Raphinha obligó al colegiado a consultar la posible expulsión del rojiblanco con el VAR. Era el minuto 6 y lo pudo haber cambiado todo. Pero el jienense confirmó su criterio y mantuvo el mismo color de tarjeta que posteriormente vería también Rodrigo de Paul. Ahí sí que se torció.



Lamine Yamal (19) intenta llevarse el balón ante los jugadores del Atlético | EFE



Dos delicatessen posteriores del joven talentoso español, sumadas a un desviado disparo cruzado que congeló por segundos el Metropolitano, posicionaban con mayor ambición a un FC Barcelona que decidió, no obstante, optar por cambiar la banda de juego y empujar a Raphinha a continuar la guerra que Lamine parecía haber encaminado. Y entonces Ferran le dio la razón a Flick. Acumulando llegadas y cerrando en el minuto 27 algo que parecía cantado: Lamine vio su movimiento a la espalda y el 'Tiburón' solo tuvo que tocarla con la puntera para superar a Juan Musso.



Acoso y derribo culé en Madrid. Lamine volvió a hacer magia -17 asistencias en lo que va de campaña- y Ferran no falló en su cita con el gol: cinco tantos, quince en total, en sus últimos cuatro partidos disputados, contando los dos del reciente encuentro de LaLiga entre ambos conjuntos. El Atleti sufría hasta para salir de su área. Es más, un falló en la salida de balón de Reinildo puso de rodillas a Simeone en la banda. Desesperado, el argentino mandó calentar a varios jugadores -Alexander Sørloth, Clement Lenglet o Samu Lino- antes de que llegara incluso el descanso. Y entre tanto, Musso evitaba el gol de Raphinha y el segundo del conjunto blaugrana.



Raphinha (11) recortando a Marcos Llorente (14) durante el encuentro | EFE



El descanso, lo mejor que le pudo llegar entonces a un Atlético sometido a la presión del Barça -rozando el 70% de la posesión- y que en los cuarenta y cinco primeros minutos ni siquiera saludó a Wojciech Szczęsny. Su protagonismo llegó, no obstante, con las amarillas: hasta cuatro acumularon los locales en la primera mitad -sumando a las dos anteriores las también vieron después tanto Reinildo como Julián Álvarez-.

La pizarra del Cholo no tenía la bombilla encendida