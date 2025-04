El Athletic se atasca en Glasgow y el Betis acaricia su primera semifinal europea en la Conference League

El Athletic Club tendrá que resolver en casa su pase a semifinales de la Europa League tras no pasar del empate a cero en el Ibrox Stadium ante el Rangers. En un partido que se le puso de cara muy pronto, con la expulsión del central local Robin Propper en el minuto 13, los leones no supieron aprovechar su superioridad numérica y, para colmo, desperdiciaron un penalti en la recta final que Alex Berenguer erró.



El guion parecía ideal para los de Ernesto Valverde. Salieron con personalidad, dominando el ritmo del partido y buscando la portería de Liam Kelly desde el primer minuto. Antes de los diez minutos, Maroan Sannadi avisó con un disparo cruzado. Y poco después llegó una de las jugadas clave del encuentro: Iñaki Williams se marchó en velocidad y fue derribado por Propper, último defensor. El colegiado, tras revisión en el VAR, corrigió su decisión inicial de amarilla y mostró una roja directa.



Con un hombre más durante más de 80 minutos, el Athletic empezó a acorralar al Rangers. Sin embargo, la primera gran ocasión tras la expulsión fue para los locales, en un disparo de Dessers que rozó el travesaño. Los bilbaínos respondieron con dos buenas oportunidades de Iñaki Williams, pero Liam Kelly empezó su exhibición.



El dominio rojiblanco era claro, pero las ocasiones no terminaban de cristalizar. Maroan y Sannadi lo intentaron justo antes de que sonara el descanso, obligando a Kelly a intervenir de nuevo. El Athletic Club sufría su ya clásica falta de frescura frente a defensas replegadas, un problema que se ha convertido en su kriptonita en los últimos encuentros: suman más de 270 minutos en total sin ver la portería.



Tras el paso por vestuarios, los de Valverde aumentaron el ritmo y dispusieron de la mejor ocasión del partido. Un gran centro de De Marcos encontró a Maroan en boca de gol, pero su remate se marchó inexplicablemente fuera. El delantero sería sustituido inmediatamente por Guruzeta. Entonces, el encuentro se detuvo varios minutos por la grave lesión de Rice, quien se marchó en camilla y con un collarín.



Liam Kelly (31) se convirtió en el MVP del partido de ida ante el Athletic Club | EFE



Este parón pareció enfriar definitivamente a un Athletic que, pese a intentarlo con centros laterales y cambios ofensivos, se fue desesperando poco a poco. Alex Berenguer agitó algo el choque tras su entrada al campo. En su primera acción anotó, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego. De la misma jugada surgió un penalti para el Athletic tras una mano de Sterling. Era la oportunidad de oro, pero Berenguer se topó con un inspiradísimo Kelly, que adivinó el lanzamiento del español.



El Rangers, heroico y agotado, acabó el partido con nueve hombres tras la lesión de Sterling en el minuto 98. A pesar de los doce minutos de añadido, el Athletic fue incapaz de romper el muro escocés y dejó escapar una ocasión de oro. Todo se decidirá en San Mamés, donde los de Valverde buscarán una plaza en semifinales.

El Betis buscará en Polonia su primera semifinal europea