Humillación blanca a la espera de la enésima hazaña

Juventus, Arsenal, Bayern de Múnich, Roma, Liverpool y Olympique de Lyon fueron los verdugos del Real Madrid en la fase de octavos de final entre las ediciones de la Champions League de 2005 y 2010. Seis eliminaciones consecutivas que hicieron crecer al conjunto madridista hasta la conquista de la décimoquinta 'Orejona' hace algo menos de un año. De todos ellos, solamente el conjunto inglés ha conseguido mantener intacta su condición. El resto de clubes continentales ya han sufrido la venganza de un Real Madrid que tiende a mostrar en Europa la mejor de sus caras.



A ello se aferraba el conjunto de Mikel Arteta para encarar este martes la eliminatoria de cuartos en el Emirates Stadium. Lo que no se esperaban era una superioridad casi abrumadora que humilló al Real Madrid una vez más en la capital inglesa.



El técnico español apostaba por Jakub Kiwior como pareja de William Saliba en el eje de la zaga tras las lesiones de Gabriel Magalhães y Riccardo Calafiori, con el joven canterano Lewis-Skelly (18 años) como lateral derecho. En ataque: Mikel Merino como falso nueve -donde hasta la fecha había marcado cinco goles- y Bukayo Saka, el 'starboy' de Arteta que, a pesar de no llegar al 100%, regresaba a una titularidad cuatro meses después. Y este no tardó en confirmar la razón del entrenador 'gunner'.

Londres busca una defensa sin roturas y a la altura

Ni cinco minutos tardó Saka en avisar de su peligro. Lo hizo con un centro que parecía no preocupar en absoluto, pero que Eduardo Camavinga a punto estuvo de convertir en autogol tras un rebote que se fue envenenando tras tocar en su espalda. Así, el Arsenal comenzó asentando un cañón por la banda izquierda con Martin Ødegaard como director de orquesta y la verticalidad de Saka como principal arma.



Mikel Arteta desactivó por completo el sistema del Real Madrid en Londres | EFE



El Real Madrid con problemas defensivos durante el inicio. Nada nuevo en el conjunto madridista esta temporada. Pudo agravar la situación el VAR si se hubiera decantado por señalar penalti en una acción donde el disparo de Declan Rice tocó en el brazo de Raúl Asencio -una mano 'natural' que el central español no pudo recoger a medio metro del chut-, pero tocaba sacar el 'modo Champions'. El Madrid logró suavizar la agresividad de los londinenses y tiró de Vinícius y Rodrygo para intentar revertir la situación: el 70% de sus ataques durante la primera mitad fueron por las bandas.



Y claro. Llegaron las ocasiones. Porque el Arsenal también sabía que su defensa "improvisada" no quedaría exenta de sudores. El '7' blanco buscó el primero con un disparo dentro del área que marchó cerca del palo largo. También probaría, tiempo después, Kylian Mbappé a abrir el marcador, pero su intento, algo centrado, lo blocó en dos tiempos David Raya. Con un simple pase, el Real Madrid lograba plantarse prácticamente ante el arquero español. Entonces, el Arsenal celebró el primer gol.



El marcador no reflejaba ningún tanto para los 'gunners', pero el ambiente del Emirates volvió a recuperar la versión más acometedora e insistente del Arsenal. Dominadores, presionantes e incisivos, los hombres de Mikel Arteta volvieron a su estilo más fiel: Jurriën Timber secó a la perfección a Vinícius en varias contras, la presencia de Thomas Partey en la medular daba más sentido al juego y a cada construcción local y Saka, carente de encías, comprometía otra vez a la defensa merengue. Sus balones corrían sin encontrar destino por el área pequeña, mientras que un cabezazo de Rice y un zurdazo de Martinelli elogiaban al muro belga también en su retorno. Ocasiones no faltaron para abrir la lata, una evidencia extra para que los vendajes en defensa fueran prioridad durante el paso por sendos vestuarios.

Tres cañonazos que hacen sonar las alarmas