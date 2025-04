Andrés Iniesta se desnuda emocionalmente en el libro 'La mente también juega'

Andrés Iniesta, el autor del histórico gol que dio a España su primer Mundial, se muestra más humano y vulnerable que nunca en su nuevo libro La mente también juega, publicado por la editorial Espasa. Lanzado justo antes de Sant Jordi, el libro nace de un deseo personal del exfutbolista: compartir cómo ha gestionado los momentos más oscuros de su vida y subrayar que, como el cuerpo, la mente también necesita entrenamiento.

En la presentación celebrada en la emblemática Pedrera de Gaudí, en el Passeig de Gràcia de Barcelona, Iniesta estuvo arropado por familiares, amigos, compañeros de profesión como Bojan Krkic, y medios de comunicación. Allí explicó que esta obra es mucho más que un repaso a su carrera: es una carta íntima al lector sobre lo que hay más allá del campo.

“Quería contar experiencias que van más allá del Andrés Iniesta que todos conocen. Ha sido un trabajo intenso y rápido, pero lo he disfrutado mucho. Escribirlo me ha hecho recordar cosas que había olvidado y descubrir otras que ni sabía”, confesó.

El libro, editado por el periodista Marcos López —quien ya colaboró con Iniesta en La jugada de mi vida junto a Ramon Besa—, ofrece un enfoque más profundo y emocional. No pretende ser un manual ni dar lecciones, pero sí servir de espejo o apoyo para quienes estén pasando por momentos difíciles.

“Cada persona vive sus circunstancias, y yo no quiero presentarme como ejemplo de nada. Pero si alguien se siente reflejado y le sirve de orientación, me sentiré agradecido”, señaló el manchego con humildad.

Durante la charla, Iniesta recordó el gol del Mundial 2010 y el gesto de mostrar la camiseta dedicada a su amigo fallecido Dani Jarque: “Fue algo casi místico. Todo salió perfecto, como si Dani nos hubiera empujado a todos. De verdad creo que ese gol lo marcamos entre todos.”

También reflexionó sobre decisiones vitales como su salida del Barça y su etapa en Japón. “Marcharme fue durísimo. Lo fácil habría sido quedarme. Pero lo que viví en Japón me enriqueció como persona y como padre”, reconoció.

Al hablar de su salud mental, Iniesta no rehuyó los momentos más duros. “Recuerdo un día en el que le dije a mi madre que no podía más, que necesitaba ayuda. No me siento débil por compartirlo. Es parte de lo que soy, y quiero poder decirlo sin miedo.”

Junto a él, en el escenario, estuvieron dos personas fundamentales en su proceso: la psicóloga Inma Puig y su antigua nutricionista Toña Lizarraga. Ambas ayudaron a Iniesta a encontrar el equilibrio y la fuerza para, como él mismo dice, “acompañarse en el camino”.

La mente también juega es, según su editor, un libro “de fútbol sin hablar de fútbol”. Es el testimonio de un deportista de élite que aprendió que también se gana cuidando lo que no se ve: la mente, la emoción, la fragilidad.