Ana Peleteiro se corona en Apeldoorn: medalla de oro para la gallega en el Europeo de pista cubierta

Era la gran favorita y Ana Peleteiro impuso su ley para acabar sonriendo en el cajón alto del podio. La gallega se ha proclamado campeona de Europa en el continental en pista cubierta haciendo bueno un quinto salto de 14.37 metros de longitud y consolidando su figura entre las mejores atletas de la disciplina de triple salto.



Ya demostró su superioridad este jueves durante la clasificatoria. En ella, Peleteiro realizó un largo primer intento de 13.92m logrando una plaza entre las ocho mejores de Europa. Sin embargo, su segundo salto, algo más corto que el que le ha brindado la gloria (14.14m -salto que habría sido medalla de plata este viernes-), le aseguró su presencia definitiva en la final como líder entre las dieciocho aspirantes al trono.



Pero las amenazas acechaban de cerca. Las dos mujeres que pudieron igual el pulso de Ana no se quedaron lejos de su registro. La turca Tugba Danismaz fue segunda con 14.10m mientras que la finlandesa Senni Salminen clasificó tercera con un mejor salto de 14.02m. Así, el objetivo de Peleterio para este viernes no era otro que el de asegurar su imponente preeminencia con otro de esos saltos propios de su imagen.

Ana Peleteiro, campeona de Europa por tercera vez