Alcaraz supera otro mal día y se jugará ante Davidovich ser el finalista español en Montecarlo

El tenista español Carlos Alcaraz se ha metido en las semifinales del torneo de Montecarlo, tercer Masters 1000 de la temporada y que se disputa en superficie de tierra batida, tras remontar al francés Arthur Fils (4-6, 7-5, 6-3) en dos horas y 26 minutos de partido. Ahora, el muriano luchará por un puesto en la final del domingo ante Alejandro Davidovich, que se deshizo en dos sets de Alexei Popyrin (6-3, 6-2) en una hora y 10 minutos de encuentro.



Alcaraz no supo salir de su irregularidad y errores que arrastra esta campaña, pero consiguió sobreponerse a un gran Arthur Fils para remontar un partido que se le puso cuesta arriba tras caer en el primer set y estar 'break' abajo en el tercero. Con este resultado, Alcaraz el que consigue alcanzar la penúltima ronda de un torneo por tercera vez en la temporada tras Róterdam e Indian Wells.



El murciano, que cometió 41 errores no forzados en el partido, fue de menos a más en su juego y acabó cerrando una trabajada victoria bajo el sol de Montecarlo. El número tres del mundo se vio sorprendido por el juego agresivo del francés durante la primera parte del partido, pero supo aprovechar sus momentos para llevarse la victoria -levantó hasta siete bolas de rotura y quebró el saque de Fils en sus dos únicas opciones en el set definitivo-.



El arranque de partido del francés fue arrollador y consiguió tomar dos 'breaks' de ventaja tras quebrar los dos primeros turnos de servicio de Alcaraz. Pero la reacción del murciano no se hizo esperar y logró igualar, aunque su irregularidad le volvería a costar cara con una nueva entrega de su servicio. Con 5-4 a su favor, Fils no falló.



Carlos Alcaraz derrotó este viernes al fránces Arthur Fils en Montecarlo | EFE



Como ante Francisco Cerúndolo, le tocaba remontar a Alcaraz para seguir vivo en el torneo. Y el arranque de segundo set no fue sencillo, teniendo que levantar dos bolas de rotura en el primer juego, una situación que se repitió en el quinto. Así, se llegó con todo igualado al tramo final del segundo set (5-5) donde el galo volvió a apretar el saque del español, que salvó tres bolas de 'break' en contra, lo que le cargó de confianza para romper el saque de su rival y forzar la tercera y definitiva manga.



El juego del murciano no había mejorado en exceso, pero su resiliencia le permitió a agarrarse a un partido que tenía casi perdido. Un hecho que no afectó mentalmente al francés, que siguió presionando el saque del murciano y logró romperlo en el tercer juego, una rotura que confirmó con su siguiente saque, colocando el peligroso 1-3 en el marcador.



Pero con todo en contra, volvió a aflorar el mejor Alcaraz que con dos juegos seguidos, 'break' incluido, igualó de nuevo el marcador. Entraba el partido en su desenlace, salía el sol en Montecarlo y el murciano se convirtió en un muro desde fondo de pista. Mejoría en el juego que se vio reflejado en el marcador y, con cinco juegos consecutivos, llevarse el partido y meterse en semifinales tras casi dos horas y media de partido (4-6, 7-5, 6-3).

