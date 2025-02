Carlos Alcaraz supera las dudas ante el neerlandés Van de Zandschulp en su debut en Róterdam

El tenista español Carlos Alcaraz ha debutado este martes en el torneo de Róterdam (Países Bajos), de categoría ATP 500 y que se disputa en pista dura cubierta, con una victoria trabajada frente al neerlandés Botic van de Zandschulp (7-6, 3-6, 6-1), que le permite avanzar a octavos de final.



El murciano, primer cabeza de serie del certamen holandés, tardó en entrar en el encuentro frente al último rival de la carrera de Rafa Nadal, ante el que pasó apuros y que le obligó a luchar por el triunfo. Incómodo y ataviado con una tirita en la nariz, recuerdo del resfriado con el que llegó a Róterdam, mejoró sus prestaciones en el tercer set para cerrar la pelea.



En un escenario adverso, volcado con el tenista local, se vio obligado a luchar contra el público y contra su 'verdugo' en el último US Open, que le puso contra las cuerdas en varias ocasiones. De hecho, el murciano sufrió para defender su primer saque, en un largo primer juego del choque y cedió su segundo servicio ante el delirio de la parroquia neerlandesa.



Eso sí, reaccionó con un contrabreak, aunque Van de Zandschulp volvió a firmar a continuación otro quiebre que le permitía mantener la iniciativa. Con 4-5 y saque, el neerlandés vio cómo el de El Palmar le devolvía el golpe con otra rotura, que encaminaba la manga hacia el tie-break. En la muerte súbita, el español mostró su solidez y cerró el parcial a su favor en su segunda oportunidad.



Carlos Alcaraz durante el encuentro ante Botic van de Zandschulp | EFE



Ya en la segunda manga, después de que ambos tenistas se defendiesen de dos pelotas de break, un quiebre en el sexto juego insufló vida al número 84 del mundo, no desperdició los errores del español y consiguió igualar la contienda y forzar el tercer set. La reacción de la tercera raqueta mundial no se hizo esperar. Haciéndose fuerte tanto con su saque como desde el fondo de la pista, ganó los tres primeros juegos y dio la estocada definitiva a su adversario con otro break en el sexto juego, para poner fin al partido en el siguiente tras dos horas y 35 minutos.

Alcaraz podría verse con Pedro Martínez en cuartos

Ahora, Alcaraz se medirá en octavos de final con el vencedor del duelo que enfrentará este miércoles al canadiense Félix Auger-Aliassime, número 23 del ranking mundial y enrachado con dos títulos en este inicio de 2025, con el italiano Andrea Vavassori, procedente de la previa.



Mientras, en el duelo fratricida entre españoles en Róterdam, Pedro Martínez logró avanzar a costa de Roberto Bautista (6-3, 6-2). El de Alzira, número 44 del mundo y líder del equipo español de Copa Davis en la victoria del fin de semana ante Suiza, se adelantó 5-2 en el primer parcial y, a pesar de que el castellonense, 52 del ranking ATP, respondió quebrando, cerró el set al resto.



Con otras dos roturas en los últimos juegos de la segunda manga, Martínez cerró el duelo tras una hora y 41 minutos y espera ya en octavos al ganador del duelo de primera ronda entre el italiano Lorenzo Sonego y el danés Holger Rune, quinto cabeza de serie del certamen neerlandés.