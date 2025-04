Carlos Alcaraz despierta a tiempo ante el argentino Cerúndolo y salva su estreno en Montecarlo

El tenista español Carlos Alcaraz superó este miércoles su estreno en el torneo de Montecarlo, tercer Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, después de ir de menos a más y batir al argentino Francisco Cerúndolo en tres sets por 3-6, 6-0, 6-1.



El murciano debutaba en la arcilla roja esta temporada en busca de coger más regularidad tras los altibajos de estos primeros meses y en su primer partido en esta superficie desde la final olímpica en París ante el serbio Novak Djokovic no despejó todas las dudas, aunque se rehizo a un inicio muy errático.



Cerúndolo, que le había creado problemas el mes pasado en el Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos), no dejó pasar el flojo comienzo del segundo cabeza de serie en el Principado y llegó a ponerse por delante, pero no pudo plantar más batalla en cuanto el de El Palmar logró elevar su nivel y ser más regular en su tenis.



Alcaraz remontó con firmeza, pero su estadística del choque dejó una 'factura' de 31 errores no forzados, demasiados sobre todo en comparación con sus golpes ganadores, 19, y que aunque sólo le lastraron en el primer set del encuentro, deberá enmendar, además de su servicio (54 por ciento de primeros), para su futuro en el torneo donde su siguiente obstáculo será el alemán Daniel Altmaier.



El español, de todos modos, fue el que comenzó dominando su segundo partido en este Masters 1000, el primero desde su tempranera eliminación en su primera y única participación en 2022 ante el estadounidense Sebastian Korda. Rompió pronto para colocarse 2-1 arriba, pero entonces salieron a relucir muchos de los problemas de este 2025 y a Cerúndolo le bastó con ser sólido para encadenar cuatro juegos seguidos y terminar haciéndose con el primer set.



Cerúndolo obligó a Alcaraz a forzar el tercer set en su debut en Montecarlo | EFE



Alcaraz arrastraba 13 errores no forzados, pero fue capaz de encontrar una mejor línea de su tenis, suficiente para desarbolar a un jugador argentino que se apagó repentinamente también contra todo pronóstico. El murciano rompió pronto y supo salvar buenos golpes las dos bolas de 'break' que tuvo a continuación el sudamericano y que fueron su último atisbo de resistencia. El de El Palmar igualó con un 'rosco' y tampoco dio ya opciones a su rival en la última y definitiva manga.



Además, el malagueño Alejandro Davidovich también se metió en los octavos de final tras deshacerse de otro argentino Tomás Martín Etcheverry por 7-6(2), 6-3, mientras que, por el contrario, el valenciano Pedro Martínez cayó en tres parciales (7-5, 6-7, 6-4) y tras más de tres horas ante el portugués Nuno Borges.