Alcaraz y Davidovich siguen de gracia: dos españoles en cuartos del Masters 1000 de Montecarlo

Emociones fuertes este jueves en el Masters 1.000 de Montecarlo. Carlos Alcaraz, número tres del mundo, superó al alemán Daniel Altmaier en un partido irregular -a pesar del resultado final- (6-3, 6-1) que le sirvió para alcanzar por primera vez en su carrera los cuartos de final en el Principado. Más tarde, Alejandro Davidovich recuperó su mejor versión para sellar una sufrida victoria ante el británico Jack Draper -número seis del mundo- (6-3, 6-7, 6-4), firmando otra heroica.



Alcaraz, pese al resultado aparentemente cómodo, vivió un duelo más enredado de lo esperado. El murciano nunca encontró su mejor ritmo sobre la tierra batida monegasca y cometió hasta 33 errores no forzados. Altmaier supo incomodarle desde el inicio, forzándole a levantar nueve pelotas de rotura en casi hora y media.



El partido arrancó con un Alcaraz dubitativo en sus turnos de saque, salvando situaciones comprometidas una y otra vez. Sin embargo, su buen hacer al resto -tres ‘breaks’ consecutivos entre el 2-2 y el 6-3- le permitió cerrar la primera manga en 53 minutos. En el segundo set, el español ajustó su juego, reduciendo drásticamente sus errores y aumentando su porcentaje de puntos ganadores. Un parcial de 5-0 desde el 1-1 acabó certificando su pase a cuartos, donde se medirá al francés Arthur Fils, verdugo del ruso Andrey Rublev.



Carlos Alcaraz durante su encuentro ante Daniel Altmaier en Montecarlo | EFE



“Sé que tengo que jugar mejor si quiero seguir avanzando, pero estoy contento con cómo he sabido sacar el partido adelante”, reconoció Alcaraz tras el encuentro.



Más épico fue lo vivido en la pista con Alejandro Davidovich, como de costumbre, que protagonizó un auténtico maratón frente a Jack Draper. El malagueño, finalista en Montecarlo en 2022, volvió a sentirse en casa en la tierra del Principado y, tras dos horas y 46 minutos de batalla, selló su billete para cuartos de final.



Davidovich golpeó primero, llevándose el primer set con un sólido 6-3 gracias a su agresividad y temple en los momentos clave. Sin embargo, el británico reaccionó en el segundo parcial, salvando una bola de partido y forzando el desempate.



Alejandro Davidovich elimina en otavos al número seis del mundo, Jack Draper | EFE



La tercera manga fue un tira y afloja constante. Davidovich levantó un 0-40 en contra, rompió el saque de Draper hasta en tres ocasiones y, pese a los intercambios de ‘breaks’, terminó imponiéndose 6-4 ante un rival que acabó completamente fundido, lastrado por sus 10 dobles faltas. La emoción del triunfo fue tal que el español no pudo contener las lágrimas al cerrar el partido.



El malagueño, que había caído en primera ronda en las dos últimas ediciones, se enfrentará ahora al australiano Alexei Popyrin, con la vista puesta en repetir -o incluso mejorar- su histórica final de 2022. De momento, dos españoles en cuartos.