Carlos Alcaraz supera a un combativo Francisco Cerúndolo y se mete en semifinales de Indian Wells

El tenista español Carlos Alcaraz continúa firme en su andadura en el torneo de Indian Wells (Estados Unidos), primer Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura al aire libre. El murciano se clasificó este jueves para las semifinales tras deshacerse de un combativo Francisco Cerúndolo (6-3, 7-6).



Ante el argentino Francisco Cerúndolo, Alcaraz se topó con sus primeros verdaderos problemas en este primer Masters 1000 de la temporada. Como ante el búlgaro Grigor Dimitrov 24 horas antes, el viento fue el protagonista, pero esta vez incomodó más al español, que sufrió ante la agresividad del sudamericano, al que le faltó aprovechar mucho mejor las numerosas bolas de 'break' que tuvo (9).



Ya desde el principio, el ganador de cuatro 'Grand Slams' supo que tenía que estar alerta. Tuvo que levantar un 0-40 en su primer servicio y otras tres pelotas de quiebre en los dos siguientes, pero supo sobrevivir y con 4-3 arriba, rompió el saque del argentino para cerrar posteriormente el parcial.



Sin embargo, eso no mermó la moral de Cerúndolo, que siguió plantando batalla en la segunda manga y esta vez no dejó pasar un nuevo 0-40. El argentino quebró el saque del murciano y consiguió ponerse 4-1 arriba para amenazar con llevar el encuentro a un tercer y definitivo set. "Hoy se trataba de sobrevivir, de intentar encontrar un buen ritmo para el partido y de intentar aprovechar las oportunidades que me brindó. Estoy orgulloso de todo lo que he hecho", apuntó Alcaraz.



El español recordó que "el tenis se trata de ganar". "No importa cómo lo hagas ni piensas en jugar un gran tenis todos los partidos ni todos los días. En este tipo de partidos, tienes que superarlos con el nivel que tienes ese día", comentó.



Carlos Alcaraz y Francisco Cerúndolo tras el encuentro de cuartos | EFE



"Se trata de buen comportamiento, fortaleza mental, simplemente de mantener el ritmo todo el tiempo, intentando encontrar el ritmo adecuado. No le di a la pelota tan limpio como el miércoles, por ejemplo, pero simplemente hice lo que tenía que hacer, y de eso se trata el tenis", sentenció.



Pero esa situación de verse por detrás en el marcador por primera vez en el torneo no afectó a Alcaraz, que se rehizo para recuperar la rotura en la primera oportunidad que tuvo. La igualdad se restableció y tuvo que decidir finalmente un 'tie-break' donde el español se motró más sólido.

A dos partidos de la triple corona en Estados Unidos

El murciano ya está a dos partidos de conseguir su tercer título consecutivo en el desierto californiano e igualar así al suizo Roger Federer (2004-2006) y al serbio Novak Djokovic (2014-2016) como los únicos en hacerlo, además de convertirse en el más joven en lograr un triplete de torneos de la ATP.



El de El Palmar acumula ya 16 victorias seguidas en Indian Wells y buscará mantener su buena racha ante el zurdo británico Jack Draper, que batió al estadounidense Ben Shelton (6-4, 7-5). El número tres del mundo ya se encontró con el inglés en el Abierto de Australia, donde su rival se vio obligado a retirarse por problemas físicos. Draper viene de ser finalista en Doha hace semanas.