Adriano, el 'Emperador' que estuvo cerca del Real Madrid, se refugia en las favelas

“Sé lo que se siente ser una promesa, incluyendo una promesa incumplida. El mayor desperdicio del fútbol: yo. Me gusta esa palabra porque estoy obsesionado con desperdiciar mi vida”, así se ha abierto en su carta a The Players Tribune el ‘Emperador’ Leite Ribeiro Adriano, uno de los futbolistas brasileños más prometedores de los años 2000. Actualmente, el ex jugador (retirado y con 43 años) ha decidido volver a vivir en el lugar donde creció, la favela de Vila Cruzeiro, Complexo da Penha. Una elección inédita para un personaje millonario, pero que describe perfectamente su carácter histriónico.

Desde la favela de Rio de Janeiro, Adriano ha alcanzado los niveles más altos del fútbol. Con tan solo 19 años firma un contrato millonario con el Inter de Milán que lo convierte en los mejores pagados del mundo: 7 millones de euros netos por temporada. Cuando habla de su pasado, el brasileño no lo pinta de negro: “Cuando recuerdo cuando crecía en la favela, pienso en lo bien que lo pasábamos. Pienso en cometas y jugar al fútbol en el callejón. Una infancia de verdad, no esas pantallas como hacen los niños ahora. No sufrí. Viví”. Una potencia fuera del común, pegada, técnica: Adriano lo tenía todo para convertirse en la estrella mundial del fútbol de los años 2000. Su carta de presentación al mundo fue en el escenario más importante. Estadio Santiago Bernabéu, trofeo (ya desaparecido) intitulado al expresidente merengue. Era un 14 de agosto de 2001 y Adriano metía un gol a Casillas con un mísil de 170 km/h. Desde este momento Florentino lo añadió en su lista de deseos “galácticos” que nunca se pudo concretizar. Los tiempos eran diferentes, la liga italiana era la mejor al mundo y Moratti (el presidente del Inter de Milán) pretendía los 100 millones de euros de la cláusula. Florentino Pérez al final eligió a Robinho.

La carrera prometedora del fenómeno brasileño se decide en nueve días: el 25 de julio 2004 se juega la final de Copa América y la selección verdeoro, gracias a un gol en el minuto 93’ del ‘Emperador’, alcanza un empate que permite a Brasil ir a penales y ganar la Copa. Mejor jugador del torneo, goleador del torneo y campeón. Está en la cima del mundo y nadie puede parar la carrera de estrella del fútbol de Adriano, nadie menos el destino: el 4 de agosto, nueve días después de la conquista de la Copa, mientras entrena en Milán recibe una llamada, donde le dicen que su padre falleció. Un infarto, debido a las crisis epilépticas, consecuencia de una bala recibida hace años en la nuca por error en su favela y que los médicos nunca pudieron extraer.

“En nueve días, pasé del día más feliz de mi vida al peor”, así describe su estado de ánimo al recordarlo en su carta. Desde aquel momento todo cambió, empezó a beber, cayó en una depresión. “Amaba el fútbol porque él lo amaba. Así que, desde que murió mi padre, el fútbol nunca ha vuelto a ser lo mismo”. De ahí en adelante, su vida deportiva fue una montaña rusa, con pocos ‘altos’ y muchos ‘bajos’, ni Mourinho en el Inter pudo recuperarlo y terminó volviendo a jugar en Brasil, donde ganó sus últimos dos campeonatos en 2009 con Flamengo y en 2011 con el Corinthians.

“Intenté hacer lo que querían. Intenté llegar a acuerdos con Roberto Mancini. Me comprometí con José Mourinho. Lloré en el hombro de Moratti. Estuve bien durante unas semanas, no bebí ni una gota, pero luego siempre había una recaída”, así explica del porqué de sus acciones y las razones que lo llevaron a volver a ‘su casa’. Desde su vuelta a Brasil la vida del ‘Emperador’ fue marcada más por los acontecimientos afuera de la cancha de fútbol que por sus dotes extraordinarias como futbolista. Se decía que prefería ‘beber e irse de fiesta’ que prepararse para los partidos, algo que él mismo admite en su carta y que nunca ha desmentido, clasificándose como “el mayor desperdicio de la historia del fútbol”.

“Vila Cruzeiro no es el mejor lugar del mundo. Es peligrosísimo. La vida es dura. La gente sufre. Mi padre recibió un balazo en la cabeza en una fiesta en el Cruzeiro. Una bala perdida. Él no tenía nada que ver con la pelea”, añade Adriano, sobre su vida pasada en su comunidad, admitiendo que desde aquel momento su madre tuvo la responsabilidad de mantener a toda la familia, gracias a las ayudas de la gente de su barrio. “Un vecino le traía caja de huevos para venderlas, otro le consiguió una bombona de gas. Mientras mi abuela me llevaba a practicar. Sin estas personas en mi vida no sería nadie. Nadie.”

Entender el porqué de la decisión del exfutbolista millonario de volver a vivir una favela es complicado, pero el sentido de libertad que buscó toda la vida simepre y solo lo pudo encontrar en su círculo, donde el dinero no es un elemento imprescindible, lejos de ese mundo de brillos y paparazzi a los cuales tuvo que acostumbrarse en Europa. “Él encuentra su felicidad aquí, en su comunidad. De vez en cuando viene aquí cuando organizamos fiestas, bebe algo y se divierte, es una persona muy humilde y sencilla”, nos cuenta Gilson, su amigo de la favela de Santa Marta, cercana a la de Adriano. En Europa no pudo encontrar lo que aquí, en al vida de todos los días, puede encontrar. Tras la muerte del padre persiguió aquella felicidad qu actualmente reside en Vila de Cruzeiro: “Sigo sintiendo verdadera felicidad cuando me ducho en el tejado plano de una casa de una favela o cuando me echo un cubo de agua en la cabeza. Solo me tiro a la piscina solo por el espectáculo”.

Adriano hoy ya no es el ‘Emperador’ que todo el mundo conoció, pero se siente más ‘Adi-rano’, así como lo llamaba su abuela, aquel niño de la favela. Ahora puede caminar descalzo y sin camisa entre la gente, jugar al dominó, sentarse en la acera y dormir, escuchar música y bailar con sus amigos, beber litros de cervezas en los bares de su comunidad: esto es lo que quiere Adriano, libertad de poder hacer lo que quiere sin ser juzgado. “Necesito mi espacio, lo único que busco aquí en Vila Cruzeiro es tranquilidad. Aquí me respetan mucho. Aquí está mi historia. Aquí aprendí el significado de la palabra comunidad. Vila Cruzeiro no es el mejor lugar del mundo, pero es mi lugar”. Una historia de vida difícil, hecha de sufrimiento, éxito, lujo y dolor. No todos podrán entender su vida y sus decisiones, lo cierto es que Adriano no "desapareció" en las favelas, sino volvió a casa.