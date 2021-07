España ya tiene su primer metal en los Juegos Olímpicos de Tokio. La joven española Adriana Cerezo, que ya se había asegurado una presea este sábado tras alcanzar la final en la categoría de -49 kilos de taekwondo, se ha hecho finalmente con la medalla de plata tras caer por un punto con la tailandesa Panipak Wongpattanakit (11-10), vigente campeona mundial y número uno del ranking planetario.

La deportista madrileña, de apenas 17 años, ha caído por solo un punto en una final de infarto en la que finalmente se ha impuesto la taekwondista tailandesa en un combate igualadísimo hasta el último momento. De hecho, el oro se ha escapado a pocos segundos del final, cuando una patada de la tailandesa en el pecho de Cerezo ha acabado decantando la victoria para la rival de la española.

La taekwondista española venía de ganar con superioridad en semifinales a la turca Rukiye Yildirim (39-19), número tres del mundo. En este combate, Cerezo llevó siempre la iniciativa. Antes, se deshizo con autoridad de la serbia Tijana Bogdanovic (12-4) y de la china Jingyu Wu (33-2), doble campeona olímpica, en los cuartos de final.

De esta forma, el taekwondo español se colgará al menos una medalla olímpica por terceros juegos olímpicos consecutivos.

Adriana Cerezo, una medalla precoz

Este viernes, en rueda de prensa, la madrileña reconoció que está en una etapa de "formación", pero que no quería dejar "pasar la oportunidad". "Realmente he venido a Tokio con la idea de darlo todo, a no dejarme nada y a dar buen rendimiento. Todavía estoy en proceso de formación, pero si hay una oportunidad no la vamos a dejar pasar y aquí es ganar una medalla", expresó Cerezo.

La madrileña ha sido la primera de los cuatro representantes españoles en esta disciplina en debutar. "Estoy con muchas ganas y creo que es un buen cuadro, para mí, el mejor que me podía tocar", admitió la joven. Por su parte, el español Adrián Vicente, que había caído en cuartos de final frente al frente al número uno mundial Jun Jang (24-19), también se quedó fuera de la repesca debido a la derrota del surcoreano en semifinales y confirmó su eliminación.

Empezó en taekwondo sin que sus padres lo supieran

La joven, nacida en Alcalá de Henares, comenzó en este deporte a los cuatro años animada por su abuelo y sin que sus padres lo supieran. "Cuando tuve el primer examen de cinturón ya les avisó mi abuelo y vinieron a sacar fotos", contó hace unas semanas en el programa España Directo.

Cerezo debutó en la categoría absoluta hace poco más de un año. Se ganó la plaza para los Juegos Olímpicos en mayo, en los preolímpicos celebrados en Sofia (Bulgaria) que había preparado tras entrenar muy duro, mientras también preparaba selectividad, en el Club Hankuk de San Sebastián de los Reyes. Un mes antes, en abril, consiguió el oro de su categoría en su primer campeonato de Europa.