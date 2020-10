Adama Traoré, la nueva sensación del fútbol español: parece un culturista, pero no hace pesas

El pasado miércoles, en el partido entre España y Portugal, el seleccionador nacional, Luis Enrique, hizo debutar a quien ha sido su octavo 'fichaje' para 'la Roja' en su etapa en el banquillo. Se trata de Adama Traoré, que entró en el minuto 72 dejando una gran sensación con su explosivo físico y sus vertiginosos sprints.

El atacante español de raíces malienses debutó en su tercera convocatoria con la 'absoluta'. Anteriormente, fue convocado por el exseleccionador Gerard Moreno en noviembre de 2019, pero no pudo debutar debido a una inoportuna lesión. También fue llamado por Luis Enrique el pasado mes de agosto, pero un positivo por covid-19 en uno de los test rutinarios truncó nuevamente su 'estreno' con 'la Roja'.

El 7 de octubre de 2020 será una fecha que nunca olvidará el atacante de los 'Wolves', ya que pudo definitivamente contar con minutos y hacer gala de la velocidad y la fuerza que le caracteriza como un "jugador único".

¿Quién es Adama Traoré?

Adama Traoré Diarra, de padres malienses, nació en Hospitalet de Llobregat el 25 de enero de 1996. Sus progenitores llegaron a Barcelona desde Malí en los años 80 buscando una mejor vida. Tuvo una infancia humilde en una área "complicada" de Barcelona, donde comenzó a pegar las primeras patadas al balón.

Su andadura en el fútbol comenzó en un equipo de la zona donde residía, La florida. Más tarde ficharía por el Hospitalet, club donde deslumbraría y le llevaría a fichar por el FC Barcelona a los 7 años. En categorías inferiores coincidiría con grandes estrellas del futbol como Gerard Deulofeu, Sergi Roberto e incluso Denis Suárez, entre otros.

Con un físico totalmente diferente a su voluminoso cuerpo actual, Adama debutó en el Camp Nou de mano del 'Tata' Martino en un encuentro de Champions League contra el Ajax el 23 de noviembre de 2013, sustituyendo nada más y nada menos que a Neymar en el minuto 82.

Tras una fugaz participación en el primer equipo el Barça, en 2015 el delantero se fue en busca de oportunidades a la Premier League fichando por el Aston Villa. Un año después seguiría buscando minutos pero esta vez en Middlesbrogh, que por aquel entonces entrenaba Aitor Karanka.

Tras dos campañas, Adama Traoré ficharía en 2018 por el Wolverhampton, equipo en el que milita actualmente.

No hace pesas

El jugador últimamente está copando todos los focos en la selección. Su musculoso cuerpo y su velocidad destellante le han convertido en la gran sensación del 'planeta fútbol'.

El pasado jueves, Adama Traoré pasó por los micrófonos de La Ser, donde hizo un repaso de su carrera deportiva y desveló alguno de sus secretos mejor guardados.

A pesar de tener un físico más propio de un culturista, el delantero reconoció que no hace pesas ya que debido a su genética se pone "muy grande muy rápido". Únicamente hace "abdominales y dominadas".

Otro de los secretos desvelados fue el 'As' que tiene guardado bajo la manga para que los jugadores no le agarren en el campo. Este no es otro que el uso de aceite. Los masajistas le untan en aceite antes de los encuentro para que los rivales no puedan frenarle bruscamente y así evitar lesiones.