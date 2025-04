Teniente Sanz, el “mirlo” de la Patrulla Águila del Ejército del Aire: “Para nosotros, volar es como un baile”

“Cuando te llama la Patrulla Águila… No le puedes decir que no”. 28 años. Teniente del Ejército del Aire y del Espacio. Piloto con experiencia en cazas de combate y aviones de transporte. Y, ahora, el miembro más joven de una patrulla acrobática admirada en el mundo, que apenas cuenta con seis profesionales en plantilla, elegidos bajo estrictos procesos por sus cualidades y experiencia. Es Óscar Sanz, el “mirlo” de la unidad; aunque en jerga militar se le conozca como el “más moderno” del grupo.

La Patrulla Águila atraviesa un momento histórico. A punto de cumplir cuarenta años, el fin de semana del 14 y 15 de junio será la anfitriona en la base aérea de San Javier del Aire 25, un festival aéreo que reunirá a las mejores patrullas acrobáticas del mundo. El encuentro será, además, el último baile -“para nosotros, volar es como bailar”, sostiene el teniente Sanz- del mítico avión C101, que tras varias décadas de servicio en el Ejército del Aire y del Espacio pasará, por fin, a su ‘jubilación’.

Aire 25 será una fiesta de cumpleaños, pero también de despedida. La Patrulla Águila seguirá surcando los cielos -piruetas y banderas de España, como las del desfile del 12 de octubre-, pero lo hará con nuevas capacidades. Sus pilotos, seis, están preparados para ello. Porque todos ellos han crecido admirando la Patrulla Águila. Y aunque alguno de ellos soñaba con volar algún día en este grupo, la exclusividad de su acceso no les hacía imaginar que hoy formarían parte de él.

Bien es cierto que a Óscar la vocación militar le corre por las venas. Nació en 1997. Su padre, también piloto del Ejército del Aire, tuvo experiencia a los mandos de un caza de combate F-18 participando en misiones como la de Bosnia, quizá uno de los escenarios internacionales más exigentes a los que se han enfrentado las Fuerzas Armadas españolas.

Óscar, hoy teniente -”tras el Aire 25 seré capitán”, anuncia con cierto orgullo- se formó en el colegio menor Nuestra Señora del Loreto, en la madrileña calle de Arturo Soria; una institución de apoyo a las familias del Ejército del Aire. Sus sillas están pobladas de hijos de militares y pilotos. Y él mismo creció con numerosas referencias en su entorno: “No recuerdo ningún momento en que de pequeñito me diese cuenta de que quisiera ser piloto militar, siempre ha estado ahí”.

Piloto militar

Y ahí está precisamente la clave, “piloto militar”: “El piloto militar lleva dos palabras, que es ‘piloto’ y ‘militar’. Yo quería ser piloto, pero también quería ser militar”. No lo dudó. Exprimió su expediente académica para sacar una de las notas más altas de la PAU (antes Selectividad y después EBAU) y enfiló sus pasos hacia la Academia General del Aire, en San Javier, Murcia, escuela de pilotos del Ejército del Aire.

Es de esas fechas cuando guarda un recuerdo más nítido de la Patrulla Águila. Antes incluso de acceder a la academia. Quizá no el primero, pero sí uno de los que marcaron su trayectoria: “Recuerdo aquella exhibición en Torrejón de Ardoz que se hizo por los 75 años del Ejército del Aire [año 2014]. Y yo recuerdo estar ahí viendo la Patrulla, acababa de llover… Justo el año que yo me presentaba para entrar. Lo veía y pensaba: ‘¡Buah!’”.

“Piloto militar”, sí. Pero también piloto de caza de combate. No es poca cosa, a tenor de los procesos de selección que rigen la estructura interna del Ejército del Aire. “Era difícil”, admite Óscar Sanz, en conversación con Vozpópuli. Porque de los cincuenta alumnos de la promoción, apenas se elegían a quince para esta especialidad. Él fue uno de ellos. Se especializó a bordo del caza F-5 y después fue destinado al Ala 14 con el Eurofighter.

Su trayectoria no tardó en enfilarse hacia nuevos derroteros. A su especialidad de piloto de combate también sumaría la de transporte. Ya acumulaba experiencia en aviones como el F-5 o el Eurofighter, además del CN-295 o el C-101, como el que integra la Patrulla Águila. Y fue en ese momento cuando recibió la oportunidad.

“Cuando llegué aquí, a San Javier, yo ya tenía experiencia en el 101, venía de instructor -explica-. Se me ofreció la oportunidad de estar en la Patrulla Águila y... ¡Cómo le vas a decir que no a ese sueño! Nunca tienes como objetivo ser piloto de la Patrulla Águila, pero si se te pone por delante obviamente no puedes decir que no”.

El último baile

Pero, ¿qué cualidades se requieren para formar parte de la Patrulla Águila? Recuerden: sólo seis pilotos la integran hoy en día. Alguien que vea sus piruetas desde fuera probablemente haga referencia a un estómago de hierro. Pero hay más. “Tenemos que estar acostumbrados estamos a volar en formación cerrada, que es como le llamamos nosotros a volar unos pegados a otros”, esgrime con humildad el teniente Sanz. “Y, a partir de ahí, considero que todo es dedicación, dedicación total, trabajo en equipo. Y confianza en los compañeros, sobre todo eso”.

Están a los mandos del C-101, un “avión muy noble”. ¿Que qué es un “avión muy noble”? “Es complicado de definirlo hasta que no vuelas. Es un avión que perdona muy bien los errores, que te ayuda mucho. Comparado con otros aviones de otras patrullas, es un avión que le falta bastante motor, porque no está pensado para eso. Pero es un avión que se adapta muy bien a todo lo que tú le pides”.

Es fácil identificar a los aviones de la Patrulla Águila, incluso para los ojos más inexpertos. Son los que dibujan la bandera de España en actos cargados de solemnidad; son los que lanzan las piruetas más singulares en ejercicios acrobáticos. “Para nosotros la acrobacia, toda nuestra tabla de exhibición, realmente para nosotros es como un baile”, define el teniente Sanz.

Lo primero, por supuesto, la seguridad. A partir de ahí, el “baile”. Un “baile” muy ensayado, “sin lugar a la improvisación”: “Simplemente nosotros hacemos lo que sabemos hacer. Nosotros nos aprendemos nuestro baile, nos aprendemos nuestros pasos y realizamos nuestros pasos de la mejor manera posible”.

Un “baile” que dará sus últimos pasos a bordo del C-101 en el Aire 25, el festival que se celebrará en San Javier entre el 14 y el 15 de junio, y que reunirá a pilotos de Italia, Gran Bretaña, Suiza y Francia. Además de la Patrulla Águila, el Ejército del Aire incorporará a la Patrulla Aspa, a los paracaidistas de la PAPEA, cazas F-18 y Eurofighter, y aviones C295, NH90 y Bombardier CL-215T. También habrá Harrier AV-8B+ y helicóptero H135 de la Armada; medios de ala rotatoria de la Guardia Civil; LCA Tejas de la Fuerza Aérea de India (IAF), “y muchos más”.

Todo ello para arropar al C-101 en su último baile, con el teniente Sanz a los mandos de uno de ellos.