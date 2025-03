Sánchez se enfrenta a Von der Leyen y rechaza que Europa hable de "rearme" frente a Rusia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado claro que no comparte el término "rearme" que ha adoptado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von del Leyen, para bautizar el plan por el que se busca que los Veintisiete incrementen el gasto en defensa frente a Rusia. "A mí el término rearme no me gusta en absoluto", ha señalado en declaraciones a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas en el que este será uno de los temas de discusión un día después de que la Comisión Europea presentara el libro blanco de la Defensa, al que ha dado "la bienvenida con algunos matices".

"No comparto ese término", ha incidido Sánchez. En su opinión, según ha recogido Europa Press, hay que dirigirse a los ciudadanos "de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas". El presidente se ha pronunciado en estos términos el mismo día en que en el Congreso de los Diputados se vota una proposición no de ley presentada por el BNG en contra del aumento del gasto militar y que Sumar estaría dispuesto a respaldar. Preguntado por la división entre los socios en esta cuestión, Sánchez no ha querido responder, emplazando a una posterior rueda de prensa, aunque sí ha respondido a preguntas de medios internacionales, abundando en su rechazo a hablar de rearme y reiterando el compromiso del Gobierno de incrementar el gasto en defensa.

Los desafíos a los que se enfrentan los países del sur, como España, son diferentes a los que hay en el flanco oriental".

Además, ha incidido en que los desafíos a los que se enfrentan los países del sur, como España, son diferentes a los que hay en el flanco oriental. "Esto significa que tenemos que fortalecer nuestros controles de frontera, que tenemos que fortalecer nuestras capacidades para luchar contra el terrorismo, que también tenemos que fortalecer nuestras capacidades cuando se trata de ataques cibernéticos y ataques híbridos", ha explicado, reiterando la postura que ha venido defendiendo el Gobierno.

Por otra parte, en cuanto a Ucrania, ha expresado su respaldo a la propuesta formulada por Finlandia y también por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para que Europa participe en las negociaciones de paz en curso entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. "Europa tiene que estar en la mesa", ha sostenido, avalando la propuesta del presidente finlandés, Alexander Stubb, de que haya "un equipo de negociación y también un representante o una representante que hable en nombre de todos los europeos".

En otro orden de cosas, Sánchez ha indicado que durante el almuerzo que los líderes europeos van a mantener con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se va a tratar, entre otros asuntos, la Conferencia Internacional de Financiación al Desarrollo que tendrá lugar en Sevilla a finales de junio y a la que ha adelantado que va a invitar a participar "activamente" a sus colegas de la UE.