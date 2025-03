La OTAN desvela la existencia de un “Club de la lucha” con militares españoles y británicos en Rumanía

“La primera regla del Club de la Lucha es: nadie habla sobre el Club de la Lucha”, le decía Tyler Durden (Brad Pitt) al protagonista principal (Edward Norton) en la encumbrada película que llevaba precisamente ese mismo nombre: El Club de la Lucha. Pues bien, la OTAN ya ha roto la primera regla, al desvelar en sus redes sociales la existencia de un club donde personal de las Fuerzas Armadas españolas y británicas ponen a prueba sus capacidades de combate cuerpo a cuerpo.

Por supuesto, no tiene nada que ver con las normas estrafalarias o la violencia de la película. Se trata de un encuentro fraternal entre boxeadores de militares procedentes de ambos países. Se desarrolla en Rumanía, bajo un destacado espíritu de camaradería y compañerismo. Y sirve, apuntan desde la OTAN, para estrechar lazos entre efectivos de la Alianza Atlántica.

“El Club de la Lucha MODO ACTIVADO”, apunta una de las cuentas oficiales de la OTAN en sus redes sociales; en este caso, en ‘X’. “El boxeo no es sólo un deporte, es una mentalidad”, enuncia, antes de ofrecer las imágenes del encuentro entre personal de las Fuerzas Armadas británicas y españolas.

“Tropas y entrenando juntas en DACIA25 , construyendo cohesión y demostrando que la preparación para el combate comienza con la disciplina, tanto en el ring como en el campo de batalla”, concluye el mensaje difundido en redes sociales.

