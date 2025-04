Incremento de gasto militar: Sánchez eludirá el control del Congreso y no concreta el origen de los fondos

No habrá control del Congreso de los Diputados. El Gobierno considera que la reorientación de los fondos para inyectar más de 10.000 millones de euros a defensa y alcanzar el 2% del PIB este año no requieren la votación parlamentaria, aunque sí se presentará en la Cámara. Pedro Sánchez tampoco ha especificado el origen de todas las partidas, más allá del empleo de fondos Next Generation, la reutilización de proyectos incluidos en los últimos Presupuestos Generales que "ya no tienen sentido" o el uso de "ahorros generados".

El presidente del Gobierno se escuda en los artículos 97 y 134 de la Constitución, donde se definen algunas de las funciones de los poderes legislativo y ejecutivo, para negar el control del Congreso al incremento militar.

Porque Pedro Sánchez tiene previsto inyectar 10.471 millones de euros en defensa con el objetivo de cumplir con el 2% del PIB que requieren OTAN y UE, tras dar luz verde al proyecto en el Consejo de Ministros y con el objetivo de remitirlo en los próximos días a Bruselas.

"No requiere la aprobación de las Cortes Generales", ha asegurado Sánchez en su comparecencia desde la Moncloa. Y es que el incremento de partidas militares abre una brecha no sólo con los partidos que sustentaron su legislatura, también lo hace con Sumar, quien integra junto al PSOE el Gobierno de coalición.

El origen de los fondos

Sánchez ha detallado que este incremento militar servirá para mejorar las condiciones laborales del personal de las Fuerzas Armadas, proyectos de modernización de telecomunicaciones, la adquisición de nuevos equipos de defensa y disuasión, inversión en tecnologías duales (como lucha contra incendios) o mejorar las condiciones de seguridad del personal desplegado en el exterior.

Sobre el origen de los fondos, considera que la reorientación de los fondos Next Generation de la Unión Europea hacia proyectos de ciberseguridad, el margen que aportarían partidas en los últimos Presupuestos Generales del Estado -en referencia a 2023- y "que ya no son necesarias", y que los "ahorros generados" alcanzarán los 10.471 millones de euros anunciados.

Únicamente ha detallado que en los Presupuestos de 2023 hay una referencia de 1.700 millones de euros destinada a entidades territoriales para hacer frente a la caída de ingresos fiscales por la pandemia: "Eso no tiene hoy ninguna lógica".