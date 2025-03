Entrevista a Anton Gerashchenko, exviceministro ucraniano: “Queremos la paz, pero no a cualquier precio”

Tras la invasión de Rusia, Anton Geraschenko, exviceministro de Asuntos Internos de Ucrania, se ha desfondado con los medios a su alcance -principalmente, redes sociales- para interpelar al mundo ante la situación que atraviesan las tropas y ciudadanía de su país. Porque, tras tres años combatiendo a las fuerzas de Vladimir Putin, confiesa cierto "cansancio"; no con ánimo de bajar los brazos, sino de "búsqueda de paz". Un objetivo que, pese a todo, no lo quieren "a cualquier precio".

Geraschenko atiende a Vozpópuli en un momento clave para el futuro de Ucrania: Donald Trump ha sacudido el tablero y ha tendido puentes con Moscú, hasta ahora implanteables. Volodimir Zelenski apela al espíritu europeo para estrechar sus lazos con sus vecinos más próximos. Y Vladimir Putin juega con la idea de una tregua que se sostiene en la fragilidad, lanzando nuevas ofensivas sobre territorio ucraniano.

Una guerra que algunos analistas planteaban como fugaz, toda vez que la potencia militar rusa apuntaba sin miramientos hacia Kiev. Pero, tres años después, aún se libran enfrentamientos abiertos por cada centímetro de territorio. Geraschenko habla de Paz, de Estados Unidos, de la Unión Europea y de la OTAN. También de la relación de Ucrania con España y del futuro más inmediato del país.

Pregunta. ¿Cómo está la moral de los ucranianos tras más de tres años de guerra?

Respuesta. Los ucranianos están sin duda muy cansados. Pero no se trata de simple agotamiento. Yo diría que este estado es una sensibilidad aguda, quizás de crudeza. La sociedad ucraniana actual es muy diferente de las comunidades pacíficas porque estamos constantemente tensos, somos muy sensibles, nuestros sentimientos están muy sensibles. Y lo principal que observo es humanidad y ansia de justicia.

Pero definitivamente no es un estado de desesperación, de pérdida y de capitulación. Sé que todos los que visitan Ucrania quedan muy impresionados con el buen funcionamiento de nuestras ciudades, cómo la gente se aferra a la "normalidad" y cómo los pequeños negocios siguen funcionando.

Los ucranianos realmente queremos la paz, pero no la queremos a cualquier precio. Los ucranianos queremos una paz justa.

Publiqué en mi cuenta de 'X' un post de Andrii Melnyk, un oficial militar que fue historiador y director de escuela antes de la invasión a gran escala. Lo expresó con claridad: "Queremos la paz, pero no soñamos con ella a cualquier precio, porque entonces estos tres años habrán sido en vano. No solo luchamos por nuestras familias. No solo luchamos por nuestro país. Lo más importante para nosotros son nuestros valores. Estos valores nos impulsaron a luchar contra el enemigo: los valores de la libertad, el deseo de vivir en nuestro propio país, el valor de ser personas, no esclavos".

Este tema de valores es realmente muy delicado para los ucranianos en este momento.

P. ¿Cree que es posible lograr una paz justa y duradera?

R. Sí. Lo creo. Sé que es posible. Y esto se logra tanto por la vía diplomática como por el fortalecimiento de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, que actualmente son la principal fuerza disuasoria para Rusia.

La capacidad militar ucraniana es actualmente el principal argumento de peso.

P. ¿Qué tipo de apoyo o material necesita Ucrania para que esa paz sea justa y duradera?

R. En mi opinión, se trata de inversiones en las Fuerzas de Defensa de Ucrania y en la industria de producción militar ucraniana.

No se trata simplemente de ayuda y gasto. Estas son inversiones estratégicas para la Unión Europea. Las Fuerzas de Defensa de Ucrania han demostrado su eficiencia y resiliencia. Mantienen a raya al que era el segundo ejército del mundo: el ruso.

El Ejército y la producción militar ucranianos son capaces de proporcionar seguridad y beneficios a Europa: este es el ejército más experimentado de Europa, capaz de mantener un equilibrio estratégico sin la participación directa del ejército europeo; tenemos capacidades tecnológicas en tecnología militar, drones, guerra electrónica y defensa aérea; y eficiencia en combate que ha demostrado sus resultados contra las tropas rusas.

La industria de defensa ucraniana está creciendo a un ritmo acelerado, es altamente innovadora, con un ciclo de pruebas mínimo y precios muy competitivos.

El desarrollo y las inversiones en el potencial militar de Ucrania permiten influir y fortalecer todo el flanco oriental de Europa y limitar la capacidad de Rusia.

P. ¿En qué punto se encuentran las relaciones con Estados Unidos? La imagen de Volodímir Zelenski y Donald Trump en la Casa Blanca dio la vuelta al mundo.

R. En primer lugar, se trata de las relaciones entre dos países: las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos tienen una larga historia de amistad. El pueblo estadounidense ha brindado un gran apoyo a los ucranianos durante esta terrible guerra, ¡y les estamos inmensamente agradecidos por ello!

La base de las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania es la alianza estratégica, construida, entre otras cosas, sobre intereses y beneficios comunes, no sobre emociones. Estoy seguro de que esta alianza es mutuamente beneficiosa y continuará.

p. ¿Qué mensaje está enviando Ucrania a la Unión Europea? ¿Y a la OTAN?

R. Ucrania es parte de Europa. Ucrania lo ha demostrado. Ucrania defiende a Europa. Ucrania no podrá enfrentarse a Rusia sin Europa. Pero Europa tampoco podrá hacerlo sin Ucrania. Juntos somos fuertes. Separados somos débiles.

P. Vladimir Putin aspiraba a terminar la guerra en tres días y ya lleva tres años estancado. ¿Es posible frenar su afán expansionista?

R. Putin perdió la guerra justo en el momento en que la empezó. Nunca entendió qué es realmente Ucrania. Muchos no lo entendieron. Nunca tuvo la oportunidad de terminar esta guerra en tres días. Pero Ucrania tampoco ha ganado todavía.

Tenemos la oportunidad de detenerlo ahora. Hacer lo que se hizo en 2014: fortalecer a Ucrania y darnos garantías de seguridad, fortalecer la industria militar ucraniana y las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

P. España es uno de los aliados que ha colaborado con Ucrania durante estos años, tanto en el entrenamiento de soldados ucranianos como en el suministro de material. ¿Cómo define la relación con España?

R. España y el pueblo español han aportado muchísimo. Además de la ayuda militar y humanitaria, cientos de miles de familias ucranianas que huían de la guerra encontraron hogar en España. Numerosos voluntarios y ONG han trabajado y siguen trabajando para apoyar a Ucrania.

Todavía recuerdo la tristeza que sentí al enterarme de que Emma Igual, una voluntaria española, murió en un ataque ruso. Nunca la olvidaremos.

También conozco la increíble labor de Médicos Sin Fronteras en el este de Ucrania. Marcaron una gran diferencia y han ayudado muchísimo a la población civil ucraniana. Y hay muchos más ejemplos similares.

Los ucranianos estamos muy agradecidos al pueblo y al gobierno de España y nunca olvidaremos su apoyo y atención. ¡Gracias, España!