Defensa se compromete con la OTAN a alcanzar el 2% de gasto pese a no haber presupuestos: "Hay fórmulas"

El Ministerio de Defensa se muestra convencido de que España alcanzará la meta del 2% del PIB en gasto en defensa comprometido con la OTAN para 2029, incluso con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados. "Hay fórmulas", señalan fuentes del Ministerio, aunque rehúsan entrar en más detalles.

El Gobierno de Pedro Sánchez se vio obligado a prorrogar de nuevo las cuentas públicas de 2023 ante la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante un nuevo proyecto antes de que terminara el año. El Ejecutivo ya negocia con lo socios de investidura los de 2025, Junts incluido, tras salvar la última crisis con los de Carles Puigdemont.

En este contexto, el Ministerio de Defensa no se plantea ningún escenario que no sea alcanzar al gasto comprometido con la OTAN del 2% del PIB para 2029, incluso sin presupuestos. Fuentes de la cartera que dirige Margarita Robles señalan que se puede llegar a ese porcentaje con las cuentas prorrogadas. Indican que hay fórmulas, pero prefieren no despejar sus planes, en caso de necesitarlos, por el momento.

Otro de los escollos a salvar cuando el Gobierno habla sobre el incremento del gasto en Defensa es la postura del ala minoritaria del Ejecutivo de coalición, Sumar, y algunos de los socios parlamentarios habituales, como Podemos, ERC, Bildu o BNG, que tradicionalmente se han posicionado en contra.

Las fuentes descartan "problemas" con los socios en este sentido. "El compromiso se puede cumplir y no hay ningún problema con los socios", remarca el Ministerio de Defensa, apuntando a que el incremento del gasto en este sector repercute en la creación de puestos de trabajo. "¿Cuántos puestos de trabajo representan las fragatas en Ferrol?", ilustran las fuentes.

Miembros como Italia o Francia no elevarán al 3%

Actualmente, 23 de los 32 miembros de la Alianza cumplen con el compromiso de destinar el 2% del PIB a Defensa, un acuerdo que se alcanzó en la Cumbre de Gales de 2014. España se sitúa a la cola, con el 1,28% de gasto.

Pero los miembros de la OTAN ya evalúan elevar el gasto al 3% del PIB para 2030. Lo decidirán en la cumbre de La Haya de junio y el secretario general, Mark Rutte, alega la inestabilidad resultante de la invasión rusa de Ucrania. Precisamente el pasado lunes, el presidente, Pedro Sánchez, se reunió con Rutte ante quien reafirmó la intención de alcanzar la meta del 2% para 2029, ignorando el porcentaje del 3.

El Ministerio de Defensa se expresa en la misma línea y ya descarta un incremento del gasto en defensa que se eleve al 3%. Asimismo, cree que países grandes como Italia o Francia tampoco alcanzarán ese objetivo.

Pero como telón de fondo está la nueva Administración de Donald Trump, que ha exigido elevar el porcentaje a un 5% y ha amenazado con desproteger a los miembros de la Alianza que no cumplan con las contribuciones, poniendo el foco en el agravio comparativo que supone la inversión estadounidense, que destina el 3,38% de su producto interior bruto. Recién asumido su cargo, Trump afeó a España su gasto en defensa y Sánchez replicó que nuestro país ha elevado en un 70% este gasto en los últimos diez años.

Las fuentes de la cartera que encabeza Margarita Robles desechan las amenazas del presidente de Estados Unidos, poniendo el foco en que se trata de una persona cambiante. Se inclinan por no tener en cuenta las declaraciones del mandatario estadounidense y quedarse con los futuros acuerdos que se suscriban.