La Armada y la OTAN inician en el golfo de Cádiz el mayor ejercicio naval de 2025

La Armada y la OTAN inician este lunes en el golfo de Cádiz el ejercicio Dynamic Mariner/Flotex-25, el más importante ejercicio naval de los últimos años, tanto a nivel nacional como del ámbito aliado. El ejercicio, que desarrollará entre el 24 de marzo y el 4 de abril en el golfo de Cádiz y la costa sur de Andalucía, cuenta con la participación de unos 4.000 militares, 30 buques, dos submarinos, unidades anfibias y medios aéreos de nueve países aliados: Alemania, Croacia, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Portugal y Turquía. El ejercicio permitirá probar la integración de nuevas tecnologías en las operaciones navales, como medios no tripulados.



Este adiestramiento está vinculado a "la más pura y particular" razón de ser de la Armada, "estar preparados para contribuir, en y desde la mar, a la defensa de España y sus legítimos intereses, la seguridad y bienestar y la integridad territorial", según ha explicado el Ministerio de Defensa. El ejercicio Dynamic Mariner/Flotex-25 pretende poner en práctica la capacidad de la Armada de ejercer el Mando y Control de una Fuerza Naval lejos de las costas nacionales, en un escenario de media/alta intensidad, capaz de proyectar el poder naval y ejercer el control del mar. Además, este año también está orientado a la certificación del "Spanish Maritime Forces Headquarters" (SPMARFOR) para actuar como Mando Componente Marítimo (MCC) de Fuerzas de Reacción de la Alianza (ARF) de la OTAN desde julio de 2025 hasta julio de 2026. SPMARFOR será el mando naval de alta disponibilidad, preparado para responder de manera inmediata ante cualquier crisis que afecte a la seguridad de la Alianza.



Durante el ejercicio, los participantes pondrán a prueba su capacidad de proyección del poder naval, mando y control, operaciones anfibias, guerra antisubmarina y ciberdefensa, entre otras, integrando las tecnologías más avanzadas y con la participación de medios no tripulados (UXV) de la OTAN y nacionales. También participarán el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio, el Mando Conjunto del Ciberespacio y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).



Este ejercicio supone un reto para la Armada, que pondrá a prueba su capacidad de operar en escenarios multinacionales y en entornos de alta exigencia. Además, contará con la primera participación del submarino S-81 Isaac Peral en un ejercicio internacional.



A través de Dynamic Mariner/Flotex-25, la Armada contribuye al compromiso de España con la Alianza, la paz y la seguridad internacional, explica Defensa. En un momento en el que Europa plantea la necesidad de mejorar sus medios militares de defensa, el ejercicio "demuestra la cohesión con los países aliados fomentando la interoperabilidad", ha indicado Defensa.