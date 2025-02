Jesús Calleja vuelve con éxito del espacio a bordo del New Sheperd de Bezos

El aventurero, montañero y presentador Jesús Calleja se ha convertido este martes en el primer turista espacial español en cruzar la línea de Kármán, considerada internacionalmente "la frontera del espacio" en la misión NS-30 de Blue Origin, la compañía aeroespacial de Jeff Bezos.

"Es increíble, es precioso, es un sueño cumplido", ha dicho Calleja tras aterrizar. "Me dan ganas de llorar, ha sido increíble. Lo siento, me he emocionado, enhorabuena, gracias. Ha sido fantástico", ha añadido.

Calleja partió hacia el espacio poco antes de las 17 horas peninsular española, tras retrasarse unos minutos, a bordo del décimo vuelo tripulado del programa New Shepard y el trigésimo de su historia, que hasta el momento ha transportado a 47 personas más allá de la línea de Kármán (que recibe su nombre del físico e ingeniero austro-estadounidense Theodore von Kármán), considerada el límite entre la atmósfera y el espacio exterior.

El viaje es fruto de la colaboración entre las operadoras televisivas Mediaset y Prime Video, que se han unido para coproducir una docuserie de cuatro episodios titulada 'Calleja en el espacio' con la intención de difundirla en más de 200 países.

Solo dos españoles han tenido el privilegio de ver la Tierra desde el espacio antes que Calleja, pero no eran turistas, sino astronautas: Miguel López-Alegría, en 1995, y Pedro Duque, en 1998, y ambos han animado a Jesús Calleja a "entrenarse mentalmente" y "llevar un plan detallado" de lo que vivirá en cada segundo del viaje.

Cuánto ha durado el viaje al espacio de Jesús Calleja

Los vuelos de New Shepard duran entre 10 y 12 minutos desde el despegue hasta el aterrizaje con paracaídas y los tripulantes pasan en torno a 3 minutos observando las vistas.

Desde su primer vuelo tripulado en julio de 2021, Blue Origin ha realizado hasta ahora nueve misiones con pasajeros a bordo, inaugurando así una nueva era del turismo espacial y confirmando la intención de la compañía de popularizar los vuelos comerciales.

IMAGEN: Cartel del programa de Jesús Calleja. EP

La divulgadora estadounidense Emily Calandrelli, que viajó con la compañía el pasado 22 de noviembre y se convirtió en la mujer numero 100 en ir al espacio, reflexionó en entrevista con EFE sobre el turismo espacial, afirmando que "tiene futuro" y que ayudará a ampliar y mejorar la exploración espacial, ya que durante el viaje se proporciona información que "no puede recibirse de ninguna otra manera".

El cohete New Shepard donde viaja Jesús Calleja al espacio

El vehículo encargado de transportar a los turistas espaciales debe su nombre al primer astronauta estadounidense en viajar al espacio, Alan Shepard, que completó la hazaña el 5 de mayo de 1961 solo un mes más tarde que su competidor soviético Yuri Gagarin.

IMAGEN: Cohete de Blue Origin. EP

El cohete es totalmente autónomo y reutilizable, no requiere de pilotos y cuenta con dos fases: el propulsor y la cápsula, el primero es el encargado de impulsar a los tripulantes gracias a el motor Be-3PM , un motor de cohete bipropelente fabricado por Blue Origin que quema hidrógeno líquido y oxígeno líquido.

La cápsula está presurizada, tiene un volumen interno de aproximadamente 15,9 metros cúbicos y cuenta con grandes ventanales para que los tripulantes puedan observar la Tierra a la vez que experimentan la microgravedad.