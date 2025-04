Veinteañeros, biotecnólogos e innovadores: del aula a crear la comunidad científica más prometedora

“La primera vez que dimos un discurso ante, no muchas, 50 o 100 personas, estábamos muy nerviosos, entonces pusimos la canción de Hombres G, ‘Voy a pasármelo bien’. Desde entonces, siempre que participamos en eventos más multitudinarios la escuchamos previamente, para nosotros es ya toda una tradición”, explica a Vozpópuli Daniel Jiménez, biotecnólogo de 23 años formado en la Harvard Medical School. Junto a otros dos jóvenes científicos, Javier Salgado y Roberto Rivilla, también formados en las mejores universidades (Harvard y Hannover), han creado BioLynX, un proyecto único que conecta ciencia, talento joven y emprendimiento.

BioLynx está concebido como una comunidad exclusiva y dirigida para jóvenes científicos y lo que ofrece es un espacio único de colaboración y crecimiento profesional. “Vinculamos y ponemos en contacto a los diferentes actores del mundo de la ciencia a través de nuestro portal. Queremos aportar al ecosistema científico, por eso hacemos diferentes campañas de marketing, captación de recursos humanos o captación de alumnos para máster. Siempre ofreciendo un espacio para que las empresas se acerquen a los jóvenes e interactúen con ellos”, indica Jiménez, que ve fundamental que existan intermediarios que pongan en contacto a los diferentes actores del mundo de la ciencia.

Todos tienen hueco

“Creemos que la ciencia no se valora ni se aprecia tanto, ni fuera ni dentro de España. Consideramos que hacía falta pasión, ya que quienes estudiamos ciencia a veces perdemos nuestro amor por la misma durante la carrera por falta de orientación, por falta de guía”, recuerda el cofundador de BioLynX, que reconoce que su objetivo es ayudar a encontrar a cada joven científico, que lo necesite, su “camino” en la ciencia “ya sea como científicos, investigadores, consultores, emprendedores, lo que sea”, añade el joven que admite que fue un día en las propias aulas cuando esta idea comenzo a gestarse.

Con más de 6.000 usuarios registrados, reconoce que el impacto ha sido masivo. “Nos repetimos cada día lo afortunados que somos, porque no hay semana que no nos escriban por Instagram, por LinkedIn o incluso en persona, para decirnos que gracias a nosotros, han encontrado su camino”, señala el joven científico.



Jiménez durante una conferencia | Cedida

Jiménez insiste en que sea cual sea la “personalidad” dentro de la ciencia, todos tienen un hueco. “Buscamos promover la innovación y el aprendizaje científico de impacto en España, así como promover que aquellas personas que quieran aprender puedan acceder a los recursos".

“La ciencia a veces está desconectada de los propios agentes y, sobre todo, con el talento joven que habitualmente tiene que salir de España para buscar mejores oportunidades”, reflexiona Jiménez, que cree que ellos pueden ese nexo entre los distintos agentes y generar ilusión para “hacer algo nuevo” enfocado al talento joven.



Página web de BioLynX | Cedida

Desde BioLynX consideran que el motivo de su éxito radica en el hecho de que los jóvenes pueden acceder a recursos esenciales para planificar su futuro, participar en eventos de networking, desarrollar habilidades clave y recibir orientación profesional. A su vez, las empresas encuentran en BioLynX un espacio donde conectar de una manera directa y cercana con el talento, creando nuevas vías de colaboración, innovación y reclutamiento.

Competiciones

BioLynX, además, fomenta la innovación y el emprendimiento mediante competiciones y formaciones diseñadas para crear una nueva generación de científicos emprendedores, conectándolos con inversores, mentores y herramientas esenciales para convertir sus ideas en realidad, para que tanto ellos como sus ideas se desarrollen sin salir del país.

Recientemente, a finales de marzo, realizaron una de estas competiciones, patrocinada por ellos mismos y la Fundación DRO, con el objetivo de impulsar soluciones reales a desafíos en el ámbito de la salud y la sostenibilidad.

Contó con 70 participantes y culminó con una presentación final de proyectos ante un jurado formado por personalidades como Lluís Montoliu (secretario de la SEBBM), así como representantes de entidades como la Fundación Pfizer y la Fundación Bankinter.

Los proyectos AJAX DNA y MyGrain fueron los ganadores de esta edición. AJAX DNA tiene como misión hacer que los laboratorios que producen biomoléculas y células sean más competitivos, independientes y disruptivos. Por su parte, MyGrain busca mejorar la calidad de vida de las personas con migrañas a través del uso de inteligencia artificial. Ambos equipos recibirán un premio económico y mentoría especializada.



Asistentes a una de las últimas charlas de BioLynX | Cedida

“Damos mucha importancia a la formación y orientación para los jóvenes. En mi caso, me apasiona la ciencia como herramienta para generar un impacto en el mundo, más que solo como una institución de estudio. Siempre decíamos que, ya que tenemos acceso a estos recursos, sería genial promover también la innovación en España, ayudar a esos jóvenes científicos a aprender, a acceder a las herramientas necesarias”, explica Jiménez en relación a su último evento.

Reconoce que no que no querían hacer una lista de sus valores corporativos, sino que estos fueron desarrollándose con el tiempo. “En nuestro caso son la cercanía, el sentimiento de identidad, confianza y transparencia. Es decir, tratamos de no mentir a nadie y ser transparentes con todo lo que hacemos. Esta comunidad no sirve para lucrarnos , ni aprovecharnos de la frustración de otros, sino para aportar valor a la ciencia en España”.

Como anécdota curiosa, el joven científico cuenta que en el momento de crear la página web para BioLynX fueron improvisando, ya que no tenían estos conocimientos, y aprendieron de forma autodidacta. “Cuando hicimos nuestra campaña de marketing y lanzamos la web, no habíamos tenido en cuenta el tráfico que podría tener, así que la web se cayó durante los primeros dos días. Fue un momento gracioso, pero nos sirvió de lección”, concluye el joven biotecnólogo, que junto a sus compañeros ha conseguido el apoyo de multitud de organismos privados y gubernamentales y de las mejores universidades.