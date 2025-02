Una remisión histórica: una mujer lleva 18 años libre de cáncer tras recibir la terapia CAR-T

Una mujer con neuroblastoma, un tipo de cáncer de células nerviosas, ha permanecido en remisión durante 18 años tras recibir una innovadora terapia celular CAR-T en la infancia. Este caso representa la remisión más prolongada documentada hasta la fecha con este tipo de tratamiento en tumores sólidos, según un estudio publicado en la prestigiosa revista Nature Medicine.



El hallazgo surge del seguimiento a largo plazo de un ensayo clínico en fase 1 llevado a cabo entre 2004 y 2009 por un equipo del Baylor College of Medicine, liderado por la doctora Helen Heslop. En la investigación participaron 19 niños con neuroblastoma, un cáncer poco frecuente y de difícil tratamiento que afecta principalmente a menores y que presenta altas tasas de recaída a pesar de los tratamientos convencionales.

Un ensayo pionero con resultados esperanzadores

La terapia CAR-T consiste en la modificación de los linfocitos T del propio paciente para que puedan reconocer y destruir las células cancerosas. Si bien ha sido aprobada y utilizada con éxito en ciertos tipos de leucemia y linfoma, su eficacia en tumores sólidos ha sido más limitada hasta la fecha.



Durante el ensayo, los investigadores emplearon una versión temprana de la terapia CAR-T diseñada para atacar la proteína GD2, presente en altas cantidades en el neuroblastoma. De los 19 niños tratados, 11 presentaban la enfermedad activa en el momento de la administración de la terapia.



Los resultados iniciales del ensayo confirmaron la seguridad del tratamiento, pero 12 de los pacientes fallecieron entre los 2 meses y los 7 años posteriores debido a recaídas de la enfermedad. Sin embargo, de los siete pacientes restantes, cinco continuaron en seguimiento durante más de 13 años.

Una paciente con una remisión sin precedentes

El caso más sorprendente es el de una paciente que, 18 años después del tratamiento, sigue libre de la enfermedad sin haber recibido terapias adicionales. Además, ha dado a luz a dos hijos sanos, lo que refuerza la evidencia de que la terapia no ha causado efectos adversos a largo plazo.



El equipo también descubrió que las células CAR-T persistieron en el organismo de cinco de los pacientes durante al menos cinco años, lo que sugiere que podrían proporcionar beneficios sostenidos en el tiempo. Sin embargo, los investigadores advierten que la terapia utilizada en este ensayo carece de las mejoras que actualmente incorporan las terapias CAR-T modernas, como las moléculas coestimuladoras, que podrían aumentar su eficacia.



El estudio ha despertado un gran interés en la comunidad científica, aunque también plantea la necesidad de ensayos con un mayor número de pacientes para confirmar su impacto.



Marta María Alonso Roldán, investigadora del Programa de Tumores Sólidos en el CIMA y la Clínica Universidad de Navarra, señala que el trabajo es "importante", pero lamenta que el ensayo haya contado con un número reducido de participantes. "A pesar de que este tipo de CAR-T de primera generación ya no se usa, nos aporta información valiosa sobre largos supervivientes, de los que todavía nos queda mucho por aprender", explica.



Luis Álvarez-Vallina, de la unidad mixta del Cáncer H12O/CNIO, destaca que estos datos "demuestran la seguridad de la estrategia y sugieren que las células CAR-T podrían proporcionar beneficios a largo plazo en pacientes con algunos tipos de tumores sólidos". No obstante, advierte que "para validar su impacto terapéutico es fundamental disponer de series más amplias".



Por su parte, Ignacio Melero, catedrático de Inmunología de la Universidad de Navarra e investigador del CIMA, celebra la noticia de que los pacientes tratados con CAR-T puedan tener beneficios clínicos sostenidos en el tiempo. "El neuroblastoma es un temible tumor sólido pediátrico, y que la duración de las remisiones con CAR-Ts anti-GD2 puedan ser tan largas es una noticia excelente para la comunidad de inmunoterapia", concluye.