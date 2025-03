Una rara especie de caracol arbóreo polinesio sale de la extinción gracias a científicos

Una rara especie de caracol arbóreo, 'Partula tohiveana', ha sido reclasificada de "extinta en la naturaleza" a "en peligro crítico", tras confirmarse su reproducción en libertad en la isla de Moorea, en la Polinesa francesa, tras ser reintroducida por científicos, confirmó la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL). El programa de conservación ha sido liderado por ZSL -organización benéfica responsable del Zoológico de Londres-, en colaboración con socios e instituciones internacionales como la Royal Zoological Society of Scotland (RZSS).



El 'Partula tohiveana' desapareció de su entorno natural en los años 80, tras la introducción del caracol carnívoro invasor 'Euglandina rosea' y desde entonces, ZSL y otros zoológicos han criado esta especie en condiciones controladas.



Los caracoles fueron liberados anualmente en su hábitat original, marcados con pintura UV reflectante, como parte de un programa de reintroducción gestionado por conservacionistas del Zoológico de Londres.



El hallazgo reciente de adultos nacidos en libertad llevó a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a actualizar su categoría en la Lista Roja.



La ZSL explicó en un comunicado que solo una docena de especies invertebradas han sido reclasificadas de "extintas en la naturaleza" a categorías menos graves.



"Ver a una especie recuperarse tras años de colaboración es precisamente la razón por la que hacemos lo que hacemos", dijo en el comunicado Paul Pearce-Kelly, líder del programa y conservador jefe de invertebrados del Zoológico de Londres. Según destacó, esto demuestra que la conservación en zoológicos va mucho más allá de mantener poblaciones de respaldo: muestra un impacto real y cómo se está logrando rescatar a algunas de las especies más vulnerables del borde de la extinción.



"Este es un hito increíble en la historia del Partula tohiveana. Llevar la especie desde el borde de la extinción hasta su recuperación en la naturaleza es un logro fantástico", dijo David Field, director ejecutivo de la RZSS.



La ZSL espera replicar este éxito con otras nueve especies del género Partula que aún se encuentran en programas de cría, como parte de su iniciativa global 'Extinct in the Wild Alliance', que busca recuperar especies eliminadas de sus hábitats naturales.