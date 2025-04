Pint of Science, la ciencia vuelve a los bares de España

El programa de la décima edición de Pint of Science España, incluye más de un millar de eventos en 75 localidades, que llenarán de ciencia bares de todo el país los días 19, 20 y 21 de mayo.



A través de charlas divulgativas, monólogos o experimentos de entre 20 y 30 minutos de duración, investigadores de todas las áreas del conocimiento compartirán su trabajo en un ambiente muy diferente al habitual, según ha informado el CSIC. Gracias a la labor voluntaria de más de 600 personas, los locales se convertirán en laboratorios improvisados de entrada gratuita en los que el público podrá descubrir, a través de un lenguaje sencillo y cercano, la respuesta a preguntas como estas y el día a día de quienes se dedican a la ciencia.



Más de un centenar de eventos estarán protagonizados por personal investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). De este modo, la ciencia del CSIC estará presente en 25 localidades y en dos espacios emblemáticos de Madrid, el Café Gijón y La Botillería de la Plaza de Oriente, que funcionarán como las sedes del organismo en Pint of Science.



El Gijón acogerá nueve charlas relacionadas con la biología, la nutrición, los nuevos materiales, la neurociencia o la paleontología que estarán a cargo de investigadores como Ignacio de la Torre, conocido por sus hallazgos sobre el uso de herramientas de hueso durante la prehistoria. Mientras, La Botillería albergará otras tantas charlas del MNCN-CSIC, con títulos tan sugerentes como 'La historia negra del comercio de especies' o 'Ser una arquea en un mundo bactereonormativo'.



Otras de las novedades de esta edición serán Pint Kids, una serie de charlas y talleres destinados al público infantil y familiar que se anunciará próximamente; Pinta Bulos, iniciativa a cargo de Infoveritas que proporcionará a los ponentes formación para combatir la desinformación en sus charlas; y Pintíficas, una exposición que recorre las estaciones de Adif para dar a conocer las investigaciones de una veintena de científicas españolas.



Tras su paso por Alicante y Málaga, la muestra podrá visitarse en las estaciones de Albacete Los Llanos, Cádiz (2 al 11 de mayo) y Burgos - Rosa Manzano (16 al 25 de mayo). A lo largo de nueve ediciones, Pint of Science ha organizado un total de 1.800 eventos en 750 bares en los que han participado más de 4.300 investigadores y 110.000 asistentes. La décima edición será la mayor en cuanto al número de eventos organizados y localidades implicadas.