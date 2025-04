Perseverance capta un diablo de polvo devorando a otro en Marte

El rover Perserverance de la NASA en Marte capturó recientemente varios minitorbellinos de polvo característicos del planeta rojo girando en el borde del cráter Jezero.

En un breve vídeo, compuesto por imágenes tomadas por una cámara de navegación a bordo del vehículo explorador robótico, se puede ver un remolino de polvo marciano consumiendo a uno más pequeño. Estas columnas de aire y polvo, a veces gigantescas y en espiral, son comunes en Marte. La desaparición del remolino de polvo más pequeño se capturó durante un experimento de imágenes realizado por el equipo científico de Perseverance para comprender mejor las fuerzas que actúan en la atmósfera marciana.

A trio of dancing dust devils ?️@NASAPersevere recently captured video of Martian dust devils, a phenomenon that has been observed by multiple Mars missions since the 1970s. They're not dangerous to the rover – but they can help us better understand the planet's weather. pic.twitter.com/P76UZ42yOP