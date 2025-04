El lobo de 'Juego de Tronos', primer animal rescatado de la extinción

Colossal Biosciences ha anunciado que el lobo huargo, un animal extinto famoso por la serie de televisión "Juego de Tronos", ha sido rescatado de la extinción después de más de 10.000 años. Científicos de esta empresa biotecnológica con sede en Texas utilizaron la clonación y la edición genética de dos muestras antiguas de ADN de lobo huargo para crear tres cachorros de lobo huargo modernos: dos machos de 6 meses llamados Rómulo y Remo y una hembra de 3 meses llamada Khaleesi.

El director ejecutivo de Colossal, Ben Lamm, calificó el desarrollo en un comunicado como un "hito enorme": "No podría estar más orgulloso del equipo. Este gran hito es el primero de muchos ejemplos que demuestran que nuestra tecnología integral de desextinción funciona. Nuestro equipo tomó ADN de un diente de 13.000 años y un cráneo de 72.000 años y creó cachorros sanos de lobo huargo. Se decía que 'cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia'. Hoy, nuestro equipo revela parte de la magia en la que están trabajando y su amplio impacto en la conservación".

Meet Romulus and Remus—the first animals ever resurrected from extinction. The dire wolf, lost to history over 10,000 years ago, has returned. Reborn on October 1, 2024, these remarkable pups were brought back to life using ancient DNA extracted from fossilized remains.



