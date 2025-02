Jirafas, mamuts o mastodontes en Tarifa: más de 600 huellas del pleistoceno

Más de 600 huellas de animales vertebrados de la época del Pleistoceno Inferior, de hace 778.000 años, han sido encontradas en una playa de Tarifa (Cádiz) gracias al hallazgo de un particular y a la investigación del Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía y de un equipo de expertos.



En rueda de prensa, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha destacado la "importancia internacional" de este trabajo, publicado en la revista 'Journal of Palaeogeography', porque supone el "primer yacimiento encontrado hasta ahora con huellas de este grupo zoológico en Europa continental".



Este descubrimiento en la Isla de las Palomas de Tarifa es el primer registro, según la Junta de Andalucía, que existe sobra una zona de tránsito en la península ibérica, con huellas en ambos sentidos de la dirección suroeste-noreste, el tercer ejemplo de este tipo de afloramiento del área mediterránea (hay dos anteriores en Italia), y el más meridional encontrado en la Europa continental.



Fue un particular, Miguel Cano, el que encontró esas huellas y dio aviso al Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía, dependiente del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, creyendo que se trataba de huellas de dinosaurio.



Sin embargo, el trabajo de los expertos, dirigido por el profesor de la Universidad de Huelva Eduardo Mayoral, ha determinado que este afloramiento contiene 635 huellas de animales pertenecientes al Pleistoceno temprano con vestigios de artiodáctilos (mamíferos con un par de dedos), como jirafas, uros, y ciervos; así como proboscídeos, grandes animales como elefantes, mamuts, o mastodontes, según ha detallado la investigadora Eloísa Bernáldez.



"Las huellas fósiles están impresas sobre un estrato fangoso del Oligoceno en un área de paso habitual para el buceo en el mar, sensible por tanto para su conservación, pero, accesible, una vez adaptado, para ser visitado", ha detallado.



El artículo, titulado 'Huellas de vertebrados del Pleistoceno temprano impresas en estratos del Oligoceno del punto más meridional de la Península Ibérica: implicaciones paleogeográficas', está firmado por Eduardo Mayoral, Antonio Rodríguez y Juan Antonio Morales (Universidad de Huelva); Ricardo Díaz-Delgado (Estación Biológica de Doñana), Eloísa Bernáldez, Esteban García-Viñas, Mili Jiménez Melero y Milagros Alzaga (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico), Ana Santos (Universidad de Oviedo) e Ignacio Díaz-Martínez (Universidad de Cantabria).



La investigación ha estado financiada dentro del proyecto del Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía 'Vestigium', que cuenta con fondos europeos del plan complementario de Ciencias Marinas y del plan de recuperación, transformación y resiliencia.



El objetivo, según ha avanzado la consejera de Cultura, es potenciar el conocimiento de este yacimiento haciéndolo compatible con su atractivo turístico, de ahí que hoy se haya anunciado un trabajo para protegerlo y conservarlo, además de seguir investigando más huellas aparecidas en otras zonas de la costa gaditana.