Este es el hongo real y "zombi" de 'The last of us', y estas son sus víctimas

Tras un año de espera, vuelve a HBO Max, la segunda temporada de unas de las series del momento, 'The last of us". La aventura apocalíptica protagonizada por Pedro Pascal vuelve a la pequeña pantalla este 14 de abril y contará con 7 episodios.

Inspirada en los videojuegos homónimos, el personaje de Pascal, Joel seguirá enfrentando su pasado y luchando por un futuro mejor junto a la joven Ellie, interpretada por Bella Ramsey (Juego de tronos).

En la serie, un hongo llamado cordyceps muta y provoca una infección que acaba prácticamente con la humanidad, Pero... ¿Qué hace este hongo en la vida real?

El hongo zombi de 'The last of US'

El Cordyceps es un hongo medicinal cuenta con más de 400 especies descritas y que traidicionalmente ha sido utilizado en la medicina asiática, en donde ha sido usado para aportar energía y vitalidad, además de multiples beneficios para la salud.

Se trata de un hongo rico en biomoléculas activas naturales como beta-glucanos, ergosterol o provitamina D, aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales. Junto al ácido cordicépico y la adenosina que contiene el Cordyceps, lo convierten en un cóctel energizante único con alto valor terapéutico y de gran interés en investigación científico. Ayuda a la artrosis y al desarrollo muscular, potencia el líbido y regula las hormonas sexuales. Es beneficioso para el sistema endocrino.

Pero sus beneficios para el humano, son su cara 'agradable', con los insectos muestra una cara mucho más macabra. Para reproducirse y alimentarse los usa y es letal con ellos. Es un parásito, y cuando sus esporas entran en el cuerpo de los insectos, especialmente hormigas, es capaz de controlar sus músculos y sistema nervioso. Según va pasando la infección, reemplaza los tejidos de los insectos para así desarrollarse, el hongo crece hasta constituir casi la mitad de la masa corporal del pobre insecto, apoderándose así de su cuerpo y mente y dejándolo a su merced, tal y como pasa en la serie con los seres humanos. Es capaz de trasladarlos a donde quiere, en contra de su voluntad, como si fuesen zombis.

En un momento dado, y mientras aún sigue alimentándose del organismo del insecto que sigue con vida, lo obliga a trepar a lo alto de una planta, en donde consigue hacer que este habrá sus dientes hasta clavarlos en los tallos de las plantas. Entonces, del cuerpo del insecto (en las hormigas la cabeza) emerge el hongo, con forma de seta, matando finalmente al insecto. Al estar situado en una planta alta, y con el cuerpo del insecto que ha parasitado como base, vuelve a soltar sus esporas para facilitar que se dinamiten con el viento, dando comienzo de nuevo a su siniestro ciclo vital.