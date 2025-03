Hallan minerales inesperados en Marte relacionados con el agua y la vida

Investigadores del rover Perseverance de la NASA han encontrado minerales inesperados en Marte que sugieren la posibilidad de vida antigua, en un ambiente más cálido, húmedo y complejo de lo que se comprendía hasta ahora. Un análisis láser de llamativas rocas pálidas marcianas ha revelado que estaban compuestas por una cantidad inusualmente alta de aluminio asociado con el mineral caolinita, que generalmente se forma solo en entornos muy cálidos y húmedos. El hallazgo se publica en Communications Earth & Environment.

"En la Tierra, estos minerales se forman donde hay lluvias intensas y un clima cálido o en sistemas hidrotermales como las fuentes termales. Ambos entornos son condiciones ideales para la vida tal como la conocemos", explica en un comunicado Roger Wiens, profesor de ciencias terrestres, atmosféricas y planetarias en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Purdue y autor principal de la investigación. "Estos minerales son lo que queda cuando la roca ha estado en agua corriente durante eones. Con el tiempo, el agua caliente filtra todos los elementos excepto aquellos que son realmente insolubles, dejando atrás lo que encontramos en Marte. Es fascinante. Es inesperado en un planeta frío y seco como Marte".

La cabeza de Perseverance

Wiens ha trabajado en y con exploradores de Marte durante décadas y literalmente le dio la cabeza a Perseverance. La proyección en forma de bloque en la parte superior del explorador, que superficialmente se asemeja al cuello y la cabeza de un cuadrúpedo, es SuperCam, un instrumento desarrollado por un equipo internacional de investigadores e ingenieros que Wiens dirigió antes de llegar a Purdue. SuperCam es el resultado de una colaboración con el Laboratorio Nacional de Los Álamos y el Instituto de Investigación en Astrofísica y Planetología de Francia. El instrumento utiliza un conjunto de técnicas para analizar la superficie marciana. Ahora Wiens lidera el equipo de investigación que utiliza las herramientas de SuperCam para hacer descubrimientos en Marte.

Los investigadores observaron las piedritas pálidas en el suelo marciano el primer día que aterrizó el rover, pero el equipo del rover estaba demasiado ocupado trabajando en otras cosas como para observar las extrañas rocas pequeñas. Finalmente, los científicos observaron algunas rocas más grandes de un color similar que se encontraban en la superficie, no formando parte del lecho rocoso debajo de las ruedas del rover. Los geólogos llaman a estas rocas sueltas "rocas flotantes" porque están "flotando" sobre el lecho rocoso; están fuera de lugar, lejos de donde se formaron. Una vez que el láser de SuperCam analizó las rocas, los miembros del equipo se dieron cuenta de que tenían un descubrimiento interesante. "Estas rocas son muy diferentes a todo lo que hemos visto en Marte antes", dijo Wiens. "Son enigmas". El equipo procedió a analizar las rocas más profundamente para obtener información sobre su composición y estructura. Dos investigadores del equipo de Wiens dirigieron el estudio. Candice Bedford, científica investigadora, y Clement Royer, investigador postdoctoral, acababan de llegar a Purdue cuando se produjo el descubrimiento y desarrollaron el estudio detallado, junto con Briony Horgan, profesora de ciencias planetarias en la Facultad de Ciencias, y varios de sus estudiantes y los de Wiens. El equipo encontró más de 4.000 de estas rocas y guijarros blancos esparcidos por la superficie. El mineral que compone muchas de estas rocas pálidas se llama caolinita. Lo que entusiasma especialmente a los científicos es que normalmente se forma en entornos cálidos, húmedos y hospitalarios para algunas formas de vida microbiana. En la Tierra, se encuentra en depósitos sedimentarios resultantes de suelos y costas antiguas y entornos hidrotermales intensos, y el mineral es bastante blando. En Marte, las rocas son blancas pero no tan blandas, posiblemente debido a otros procesos que pueden haber endurecido las rocas. También se descubrió que estas rocas contenían espinela, probablemente espinela de aluminio, que puede formarse en un entorno ígneo o metamórfico y se puede encontrar como restos en rocas sedimentarias. Wiens y su equipo no están seguros de qué sucedió aquí, si la espinela se formó a partir de la caolinita o la caolinita se formó alrededor de la espinela.

Érase una vez un Marte azul

"Las grandes preguntas sobre Marte son sobre el agua", dijo Wiens. "¿Cuánta agua había? ¿Durante cuánto tiempo hubo agua? Dado lo frío y seco que es Marte ahora, ¿a dónde fue toda esa agua? Como mineral, la caolinita tiene mucha agua ligada a su estructura. Es posible que mucha de esa agua todavía esté allí, en Marte, ligada a los minerales".

"Aunque no hemos visto estas rocas 'en su lugar' en el lecho rocoso con el rover, y no estamos seguros de dónde vinieron estas rocas flotantes, por los satélites en órbita sabemos que hay rocas ricas en caolinita en el borde del cráter Jezero", dijo Bedford, coautor principal de esta investigación. "Investigar estas rocas en el lugar nos ayudará a poner a prueba nuestras hipótesis sobre cómo se formaron, cómo se relacionan con el entorno antiguo de Marte y la habitabilidad del planeta en el pasado. Mantenemos los ojos bien abiertos buscando el origen de estas rocas ahora que Perseverance está explorando el borde del cráter". Esos conocimientos podrían ayudar a guiar a los humanos hacia los primeros signos verdaderos de vida extraterrestre antigua, ya que, hasta donde sabemos, la vida no puede existir sin agua. Al estudiar el presente de Marte, los científicos descubren pistas sobre su pasado (y el de la Tierra), así como información sobre dónde buscar indicios de vida en el futuro, concluyó.