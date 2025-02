La ESA descubre un "impresionante" anillo de Einstein

La misión de la Agencia Espacial Europea (ESA) Euclid descubrió un “impresionante” anillo de luz, denominado anillo de Einstein, un fenómeno extremadamente raro, escondido en una galaxia no muy lejana en términos cósmicos (galaxia NGC 6505, a unos 590 millones de años luz de la Tierra). Según informó la ESA, es la primera vez que se detecta el anillo de luz que rodea el centro de esa galaxia y se detectó gracias a que Euclid envió en 2023 algunas imágenes a la Tierra que estaban desenfocadas, pero en una de ellas, el científico del Archivo Euclid Bruno Altieri vio un indicio de un fenómeno muy especial. El anillo alrededor de la galaxia NGC 6505 en primer plano está formado por la luz de una galaxia brillante más lejana. Esta galaxia de fondo está a 4.420 millones de años luz de distancia, y su luz ha sido distorsionada por la gravedad en su camino hacia la Tierra. Esa galaxia lejana no se ha observado antes y aún no tiene nombre.

La teoría general de la relatividad de Albert Einstein predice que la luz se doblará alrededor de los objetos en el espacio, de modo que enfocarán la luz como una lente gigante. Este efecto de lente gravitacional es mayor para los objetos más masivos: galaxias y cúmulos de galaxias. Significa que, a veces, se puede ver la luz de galaxias distantes que de otro modo estarían ocultas. Por ello, este anillo recibe el nombre que atribuye a Einstein.

Altieri explicó que vio el anillo desde la primera observación, pero después de que Euclid hizo más observaciones de la zona “pudimos ver un anillo de Einstein perfecto”. Para él, con un interés de toda la vida en las lentes gravitacionales, “eso fue increíble".

Por su parte, el científico del Instituto Max Planck de Astrofísica (Alemania) y autor principal del primer artículo científico que analiza el anillo, Conor O'Riordan, dijo que un anillo de Einstein es un ejemplo de lente gravitacional “fuerte” y que todos los lentes fuertes son especiales, porque “son muy raros y son increíblemente útiles desde el punto de vista científico”. En su caso, este es “particularmente especial porque está muy cerca de la Tierra y la alineación lo hace muy hermoso". Si la alineación es la “correcta”, la luz de la galaxia fuente distante se dobla para formar un anillo espectacular alrededor del objeto en primer plano. Estos anillos de Einstein son un “rico laboratorio para los científicos”. El estudio de sus efectos gravitatorios puede ayudar a aprender sobre la expansión del universo, detectar los efectos de la materia oscura invisible y la energía oscura, e investigar la fuente de fondo cuya luz es doblada por la materia oscura entre nosotros y la fuente.