Encuentran en Noruega piedras rúnicas de más de 2.000 años

Fragmentos de piedras rúnicas recuperados en una antiguo cementerio en Noruega han sido datados en más de 2.000 años (hasta el año 50 a.C.), los ejemplos más antiguos descubiertos hasta ahora. Un nueva investigación muestra además cómo estos fragmentos de las piedras rúnicas encajan como un rompecabezas y que es posible que se hayan separado intencionalmente, lo que arroja luz sobre los variados aspectos pragmáticos y rituales de las primeras piedras rúnicas germánicas. Las runas eran las letras que se utilizaban para escribir las lenguas germánicas antes de la adopción del alfabeto latino, siendo las más antiguas las que se utilizaron hasta aproximadamente el año 700 d. C. Sin embargo, no está claro cómo se originaron y se utilizaron estas runas.

"El desarrollo de la escritura rúnica y la práctica de inscribir runas en piedra son difíciles de rastrear", dice la Dra. Kristel Zilmer, profesora de Runología en la Universidad de Oslo y miembro del equipo de investigación detrás de una nueva publicación en la revista 'Antiquity'. Por lo tanto, el descubrimiento de varios fragmentos de arenisca inscritos con runas en el cementerio de Svingerud, Noruega, es emocionante, ya que -según los autores- arrojan luz sobre el uso temprano de la escritura rúnica en piedra y presentan múltiples secuencias intrigantes de runas junto con otras marcas desconcertantes. Los contextos arqueológicos de los hallazgos ofrecen excelentes oportunidades para datar la piedra rúnica mediante fechas de radiocarbono.

Los trozos de piedra fueron encontrados en tumbas separadas. A través de meticulosas investigaciones arqueológicas durante tres temporadas de campo y el análisis de los fragmentos en el laboratorio, el equipo de investigación descubrió que encajaban como un rompecabezas. Al unir los fragmentos, el equipo pudo detectar varias inscripciones rúnicas. Algunos fragmentos fueron tallados con varias secuencias rúnicas y algunas de ellas contenían marcas ambiguas. Es posible que hayan sido grabados en diferentes momentos por varias personas. Esto sugiere que la gran piedra original fue fragmentada intencionalmente, esparcida e incorporada a entierros posteriores. Quizás la piedra fue inicialmente pensada para marcar una tumba, pero fue fragmentada para conmemorar entierros posteriores.

"Las piedras rúnicas probablemente tenían intenciones tanto ceremoniales como prácticas", afirma el Dr. Zilmer. "El campo de la tumba y la lápida original elevada sugieren una intención conmemorativa y dedicatoria, mientras que su uso posterior en un entierro separado ilumina expresiones pragmáticas y simbólicas posteriores".

Es importante destacar que, como Svingerud es un campo de tumbas, los restos humanos incinerados y el carbón del lugar se pueden datar por radiocarbono, lo que proporciona un rango de fechas firme para los contextos en los que se encontraron los fragmentos de piedras rúnicas.

Puente con la escritura ornamental

La datación por radiocarbono reveló otra sorpresa: los contextos datan de entre el 50 a. C. y el 275 d. C., lo que indica que los fragmentos de piedras rúnicas son los ejemplos más antiguos descubiertos hasta la fecha. Esto invita a una perspectiva diferente sobre la piedra rúnica: ¿podrían algunos de los símbolos no identificados tender un puente entre la escritura ornamental y la escritura temprana? ¿La fragmentación y dispersión de piedras rúnicas fue un medio para conectar diferentes tumbas a lo largo del campo de tumbas?

"Este es un ejemplo poco común de hallazgo de fragmentos rúnicos en contextos arqueológicos bien conservados y datables. Es de gran importancia para los debates sobre las primeras piedras rúnicas escandinavas y también sirve como recordatorio para que los arqueólogos investiguen a fondo los fragmentos de piedra encontrados en contextos funerarios y buscaremos inscripciones potenciales. En los próximos años veremos más investigaciones sobre este sitio y los fragmentos de piedras rúnicas", concluye el Dr. Steinar Solheim, también de la Universidad de Oslo y coautor del estudio.