La empatía: cómo leer al rival puede marcar la diferencia en la competencia

La empatía es una de las habilidades blandas más valiosas tanto en la vida personal como en los ámbitos laborales y deportivos. Se define como la capacidad de ponerse en el lugar del otro, comprender sus emociones y responder de manera adecuada. Aunque a menudo se asocia con las relaciones personales, también es una herramienta clave en la toma de decisiones, la competitividad y la construcción de relaciones interpersonales en el mundo empresarial y deportivo.

Para profundizar en esta habilidad, el profesor Dionisio Navarro entrevistó al empresario Domingo Pereira y al boxeador Erik Gómez, explorando cómo aplican la empatía en sus respectivos entornos.

Empatía en el mundo laboral y deportivo

P: Dionisio, ¿qué te llevó a elegir a Domingo Pereira y Erik Gómez para hablar sobre la empatía?

R: Tanto el mundo empresarial como el deportivo son altamente competitivos. En el boxeo, por ejemplo, el objetivo es vencer al oponente, lo que parece contradecir la idea de empatía. Me intrigaba saber cómo un boxeador maneja el equilibrio entre rivalidad y comprensión emocional. Lo mismo ocurre en los negocios, donde muchas empresas buscan superar o incluso eliminar a la competencia. Por eso, quería entender cómo empresarios y deportistas aplican la empatía en un entorno donde, a simple vista, parece no haber espacio para ella.

Diferencias en la aplicación de la empatía

P: ¿Qué diferencias notaste entre cómo un empresario y un boxeador aplican la empatía en su día a día?

R: En el deporte, la empatía se usa para leer al oponente y entender sus emociones en tiempo real, lo que permite tomar decisiones rápidas y acertadas. Erik Gómez me comentó que al empatizar con su rival, puede percibir su estado de ánimo y anticipar sus movimientos.

Por otro lado, en los negocios, la empatía se centra más en la gestión de equipos y negociaciones. Domingo Pereira me explicó que una negociación sin empatía suele ser una negociación fallida, ya que comprender las necesidades y preocupaciones de la otra parte facilita la creación de acuerdos beneficiosos para ambas partes.

P: ¿Te sorprendió alguna respuesta durante las entrevistas?

Dionisio Navarro: Me impactó la manera en que Erik describió la empatía en el ring. No solo la usa para interpretar el estado emocional de su oponente, sino también para anticipar sus movimientos. Me hizo reflexionar sobre cómo la empatía es una herramienta estratégica incluso en los entornos más hostiles.

P: ¿Y en la toma de decisiones difíciles?

R: La empatía es clave para tomar decisiones acertadas. Nos permite evaluar el impacto de nuestras acciones en los demás y evitar errores por falta de comprensión. Además, también ayuda a detectar malas intenciones en el mundo empresarial, ya que comprender cómo piensan y sienten los demás nos da una ventaja estratégica.

Empatía y trabajo en equipo

P: En las entrevistas se mencionó el apoyo mutuo. ¿Cómo influye esto en el éxito de un equipo?

R: El apoyo mutuo genera confianza, mejora la comunicación y crea un ambiente donde todos se sienten valorados. Cuando un equipo trabaja con empatía, la motivación aumenta y se prioriza el objetivo común sobre el individualismo. Esto se aplica tanto en el deporte como en el mundo empresarial.

P: Para alguien que quiera mejorar su empatía, ¿qué le recomendarías?

R: Primero, el autoconocimiento. Entender nuestras propias emociones nos ayuda a comprender mejor a los demás. La escucha activa también es fundamental, ya que muchas veces no solo importa lo que se dice, sino cómo se dice. Además, practicar la empatía en la vida diaria ayuda a fortalecer esta habilidad de manera natural.

P: ¿Cómo puede la empatía cerrar brechas en el mundo empresarial y deportivo?

R: En los negocios, las empresas pueden aprender del deporte cómo soportar la presión, trabajar en equipo y ser resilientes. La empatía es una habilidad transferible que puede aplicarse en cualquier actividad. Saber ponerse en el lugar del otro mejora la colaboración y evita conflictos innecesarios.

P: ¿Crees que la sociedad está valorando lo suficiente la empatía?

R: Ahora mismo, noto una especie de retracción. Existe mucho individualismo y el teletrabajo podría potenciar el aislamiento. Por eso, creo que es fundamental hablar sobre estas habilidades blandas y darles la importancia que merecen. Nos dirigimos hacia modelos de trabajo donde tendremos que interactuar con distintos equipos, y la empatía será clave para una comunicación efectiva.

La empatía no solo es una habilidad social, sino una herramienta fundamental en la toma de decisiones, la negociación y el trabajo en equipo. Ya sea en un ring de boxeo o en una sala de reuniones, ponerse en el lugar del otro permite anticiparse, colaborar mejor y alcanzar el éxito de manera sostenible.