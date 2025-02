El canto de la ballena es estructuralmente similar al lenguaje humano

El canto de las ballenas jorobadas presenta las mismas estructuras estadísticas que son sello distintivo del lenguaje humano, un rasgo que se considera exclusivo de la comunicación en nuestra especie. Así lo revela una nueva investigación publicada en la revista 'Science'.

La comunicación entre ballenas jorobadas es un ejemplo sorprendente de un comportamiento complejo transmitido culturalmente, pero hasta ahora había pocas pruebas de que tuviera una estructura similar a la del lenguaje. El lenguaje humano, que también se transmite culturalmente, tiene partes recurrentes cuya frecuencia de uso sigue un patrón particular. En los humanos, estas propiedades ayudan al aprendizaje y pueden surgir porque ayudan a que el lenguaje se transmita de una generación a la siguiente. El nuevo trabajo aplica de forma innovadora métodos inspirados en la forma en que los bebés descubren las palabras en el habla a grabaciones de ballenas jorobadas, descubriendo las mismas estructuras estadísticas que se encuentran en todos los idiomas humanos.

Comunicación transmitida culturalmente

Este trabajo revela una estructura no detectada previamente en el canto de las ballenas, lo que ilustra una profunda similitud entre dos especies no relacionadas unidas por el hecho de que sus sistemas de comunicación se transmiten culturalmente.

Dirigido por la profesora Inbal Arnon de la Universidad Hebrea, la Dra. Ellen Garland de la Universidad de St Andrews y el profesor Simon Kirby de la Universidad de Edimburgo, en colaboración con la Dra. Claire Garrigue (IRD Nueva Caledonia), la Dra. Jenny Allen (Universidad Griffith) y la Dra. Emma Carroll (Universidad de Auckland), este trabajo representa una colaboración única entre lingüistas, científicos del desarrollo, biólogos marinos y ecólogos del comportamiento.

El canto de la ballena jorobada es uno de los ejemplos más sorprendentes de un comportamiento socialmente aprendido y culturalmente transmitido en un animal no humano. El canto de la ballena muestra una estructura sistemática. Sin embargo, hasta ahora, había poca evidencia de que esta estructura fuera similar a la del lenguaje humano. Uno de los grandes desafíos en el estudio de la comunicación no humana es descubrir cuáles son las partes relevantes del sistema.

El gran avance de los autores fue utilizar los conocimientos adquiridos sobre cómo los bebés descubren las palabras en el habla y aplicarlos a ocho años de datos sobre el canto de las ballenas jorobadas recopilados en Nueva Caledonia. Los autores descubrieron que el canto de las ballenas mostraba las mismas propiedades estadísticas clave presentes en todos los lenguajes humanos conocidos. Detectaron partes recurrentes cuya frecuencia seguía de cerca una distribución sesgada particular, que no se había encontrado previamente en ningún otro animal no humano.

Este trabajo revela una similitud profundamente inesperada entre dos especies no relacionadas (los humanos y las ballenas jorobadas), unidas por el hecho de que su sistema de comunicación se transmite culturalmente. Esto apunta al papel crucial del aprendizaje y la transmisión en el surgimiento de la estructura dentro de tales sistemas. Alguna vez considerados como el sello distintivo de la singularidad humana, los aspectos fundamentales del lenguaje humano pueden ser compartidos por especies evolutivamente distantes.

La Dra. Ellen Garland de la Universidad de St Andrews y autora del trabajo, dijo: "Revelar esta estructura oculta similar al lenguaje en el canto de las ballenas fue inesperado, pero sugiere firmemente que este comportamiento cultural contiene información crucial sobre la evolución de la comunicación compleja en todo el reino animal. El canto de las ballenas no es un lenguaje; carece de significado semántico. Puede recordar más a la música humana, que también tiene esta estructura estadística, pero carece del significado expresivo que se encuentra en el lenguaje. Queda por ver si las unidades que detectamos con el método inspirado en los bebés son relevantes para las ballenas en sí mismas".